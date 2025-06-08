Консоль будет работать на Windows 11.

Microsoft официально представила Xbox Ally, портативную консоль для игр, который работает на адаптированной версии Windows 11 с интерфейсом, заточенным под управление с геймпада и сенсора. Анонс состоялся на Xbox Games Showcase 2025 после месяцев утечек и слухов.

Устройство выйдет в двух версиях: базовой Xbox Ally и продвинутой Xbox Ally X. Последняя построена на новом процессоре AMD Ryzen AI Z2 Extreme со встроенным нейропроцессором, способным на 50 TOPS. Более простая версия получит чип Z2 A с урезанной графикой и производительностью.

Xbox Ally X оснащен 1080p-экраном с частотой 120 Гц и поддержкой VRR, как и ROG Ally X, вышедший в июле 2024 года. Одинаковые ли у них дисплеи - неизвестно.

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Microsoft работает над тем, чтобы Windows стала наконец пригодной для портативного гейминга. Устройство будет запускаться сразу в переработанное Xbox App, теперь это полноценный лаунчер, объединяющий библиотеки Steam, Epic Games и других платформ. Приложение адаптировано под сенсорное и геймпадное управление, что должно решить старую проблему всех портативок на Windows: неудобство в навигации.

Также Microsoft оптимизирует Windows 11 на уровне системы, убирая фоновые процессы и визуальные элементы, мешающие работе в играх, вроде новостных виджетов, которые съедают ресурсы.

Дата релиза пока не названа, но компания планирует запустить Xbox Ally и Ally X к рождественским праздникам 2025 года. Цены тоже не раскрыли, но ориентироваться стоит на ROG Ally X: около 799 долларов.

Характеристики Xbox Ally X:

Процессор: AMD Ryzen AI Z2 Extreme (8 ядер / 16 потоков, Zen 5)

Графика: 16 ядер RDNA 3.5

ОЗУ: 24 ГБ

SSD: 1 ТБ

Батарея: 80 Вт-ч

Характеристики Xbox Ally:

Процессор: AMD Ryzen Z2 A (4 ядра / 8 потоков, Zen 2)

Графика: 8 ядер RDNA 2

ОЗУ: 16 ГБ

SSD: 512 ГБ

Батарея: 60 Вт-ч

Ранее бывший директор Blizzard Майк Ибарра заявил, что портативная консоль от Microsoft - это ошибка.

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