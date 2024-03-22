Несмотря на высокие оценки критиков, пользовательский рейтинг оставляет желать лучшего.

22 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S вышла Dragon's Dogma 2. Это один из самых ожидаемых игровых релизов весны 2024 года, и он получился, мягко говоря, противоречивым.

В Steam у игры всего 40% положительных отзывов. Геймеры в основном жалуются на проблемы с производительностью (тормозит даже на RTX 4090), проблемы с текстурами, аудио-статтеринг, разные глитчи, вылеты и многое другое.

Ситуацию ухудшает особенность Dragonʼs Dogma 2 с только одним слотом для сохранения. Это значит, что игрокам придется придерживаться всех последствий, с которыми они столкнутся во время прохождения игры, а для полного рестарта с новым персонажем нужно удалять файлы с компьютера и из облака мануально.

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А еще в Dragonʼs Dogma 2 есть миктротранзакции – возможность получить все платные предметы в ходе прохождения, но на это придется потратить какое-то количество сил и времени. И это, по мнению многих, недопустимо в игре за 70 долларов (2199 грн).

От журналистов Dragon's Dogma 2 получила высокие оценки, ее средний балл – 89 из 100 на OpenCritic. Обозреватели хвалят сюжет, веселый геймплей и настоящее погружение в игровой мир, которое выделяется на фоне других RPG. Критике подверглось техническое состояние проекта.

По словам специалистов, проблемы с производительностью Dragon's Dogma 2 на ПК частично связаны с высокой нагрузкой на процессор. Желательно иметь процессор Intel Core 12-го поколения, Ryzen 5000 или новее. А рекомендуемые "системки" советуют рассматривать как "абсолютный минимум".

В один день с Dragon's Dogma 2 на ПК состоялся релиз Horizon Forbidden West, уже бывшего эксклюзива PlayStation. Проект очень тепло встретили: 91% положительных отзывов и 25 000 игроков на пике в первые часы после запуска.

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