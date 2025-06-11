В Украине продолжается жестокая и кровопролитная война. Некоторые защитники получают ранения, попадают в плен или пропадают без вести.
УНИАН разобрался, кто получает выплаты за без вести пропавшего и что нужно знать.
В первую очередь, если пропал близкий человек, необходимо обратиться в полицию с заявлением и поделиться обстоятельствами пропажи. До возвращения воина домой, его семья будет получать финансовую поддержку.
Выплаты пропавшим без вести военнослужащим
В Министерстве по делам ветеранов информируют про все важные детали.
Когда человек становится без вести пропавшим, его денежное обеспечение будут выплачивать тому, кого боец указал в своем специальном распоряжении. Без этого документа половину его зарплаты распределят в равных частях между родственниками первой линии. Деньги положены:
- жене или мужу;
- несовершеннолетним детям;
- совершеннолетним детям с инвалидностью;
- родителям, если их не лишали родительских прав и им не выплачивают алименты от дочери (сына).
Если родственников первой линии нет, то 20% обеспечения распределяют между его братьями, сестрами и детьми старше 18 лет.
Сколько времени платят без вести пропавшим? Пока военнослужащий не перестанет таким считаться.
Размер помощи зависит от должности воина и составляет около 120 тысяч гривень. Половину этой суммы распределяют между родственниками, а вторую накапливают в воинской части, чтоб выплатить защитнику, когда его найдут или вернут из плена. В случае его гибели деньги станут частью наследства.
Как оформить выплаты
Для этого нужно обратиться к командиру военной части защитника с заявлением. Также важно предоставить:
- копию паспорта и идентификационного кода заявителя;
- копию документа, который подтвердит родство с военнослужащим;
- номер карты для зачисления средств;
- доказательства пропажи воина.
Важно учитывать, что деньги могут не выплатить, если человек стал дезертиром, добровольно скрылся, нарушил закон.
В условиях жестоких реалий необходимо знать, что дает статус без вести пропавший, как его оформить и получить помощь.