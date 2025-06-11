Рассказываем, какие документы потребуются для оформления помощи и кому ее будут платить.

В Украине продолжается жестокая и кровопролитная война. Некоторые защитники получают ранения, попадают в плен или пропадают без вести.

УНИАН разобрался, кто получает выплаты за без вести пропавшего и что нужно знать.

В первую очередь, если пропал близкий человек, необходимо обратиться в полицию с заявлением и поделиться обстоятельствами пропажи. До возвращения воина домой, его семья будет получать финансовую поддержку.

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Выплаты пропавшим без вести военнослужащим

В Министерстве по делам ветеранов информируют про все важные детали.

Когда человек становится без вести пропавшим, его денежное обеспечение будут выплачивать тому, кого боец указал в своем специальном распоряжении. Без этого документа половину его зарплаты распределят в равных частях между родственниками первой линии. Деньги положены:

жене или мужу;

несовершеннолетним детям;

совершеннолетним детям с инвалидностью;

родителям, если их не лишали родительских прав и им не выплачивают алименты от дочери (сына).

Если родственников первой линии нет, то 20% обеспечения распределяют между его братьями, сестрами и детьми старше 18 лет.

Сколько времени платят без вести пропавшим? Пока военнослужащий не перестанет таким считаться.

Размер помощи зависит от должности воина и составляет около 120 тысяч гривень. Половину этой суммы распределяют между родственниками, а вторую накапливают в воинской части, чтоб выплатить защитнику, когда его найдут или вернут из плена. В случае его гибели деньги станут частью наследства.

Как оформить выплаты

Для этого нужно обратиться к командиру военной части защитника с заявлением. Также важно предоставить:

копию паспорта и идентификационного кода заявителя;

копию документа, который подтвердит родство с военнослужащим;

номер карты для зачисления средств;

доказательства пропажи воина.

Важно учитывать, что деньги могут не выплатить, если человек стал дезертиром, добровольно скрылся, нарушил закон.

В условиях жестоких реалий необходимо знать, что дает статус без вести пропавший, как его оформить и получить помощь.

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