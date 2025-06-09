Если верить подсчетам Steam, все больше геймеров переходят на "красную" платформу.

Обозреватели популярного "железного" портала PCGamesHardware составили топ лучших процессоров для игр, которые можно приобрести в июне 2025 года. В список вошли модели сразу нескольких бюджетных категорий.

Если верить подсчетам Steam, процессоры AMD сегодня использует больше 40% ПК-геймеров, что является рекордным показателем. Тогда как доля компьютеров на базе Intel соответственно опустилась ниже 60%.

Какой AMD Ryzen выбрать в 2025

Тем, кто планирует сборку топового игрового ПК, имеет смысл рассмотреть либо AMD Ryzen 7 9800X3D, либо AMD Ryzen 9 9950X3D. Первый заточен исключительно на игры, тогда как второй подойдет как для гейминга, так и для рабочих задач благодаря высокой многопоточности.

Пользователи, остающиеся на платформе AM4, могут приобрести AMD Ryzen 7 5800X3D или AMD Ryzen 7 5700X3D, который не сильно хуже, но при этом заметно дешевле. Для игр это все еще оптимальные CPU.

Тем же, кто задумывается о переходе на AM5, но не хочет сильно тратиться, советуют обратить внимание на AMD Ryzen 5 7500F. Он хорошо справляется с играми, а еще подходит для работы.

В категории ультрабюджетных процессоров AMD интересны сразу три модели – AMD Ryzen 5 5500, AMD Ryzen 5 5600G и AMD Ryzen 5 5600. Последний в PCGamesHardware называют лучшим их трех и одним из самых удачных за свои деньги в принципе.

Какой процессор Intel выбрать в 2025

По игровой производительности актуальные процессоры Intel уступают аналогам AMD. Но тем, кто предпочитает "синюю" платформу, следует в первую очередь рассмотреть Core Ultra 7 265K. Это наиболее удачный чип текущего поколения.

Лучшим игровым процессором Intel по соотношению цена/качество назвали Intel Core i5-14600K.

Бюджетный Intel Core i5-12400Fпо-прежнему отличный выбор в 2025 году, предлагая сбалансированные характеристики для недорогих сборок.

Что касается совсем доступных решений, то рассмотреть стоит Intel Core i5-10400F, Intel Core i5-11400F и Intel Core i3-12100.

Видео дня

Как УНИАН уже писал, вскоре у игровых процессоров Intel и AMD появится новый известный конкурент. Qualcomm, компания, специализирующаяся на решениях для мобильных устройств, тестирует новый процессор с 18 ядрами и 64 ГБ ОЗУ.

А меж тем Intel сейчас переживает крупнейший кризис в истории. За последний год чипмейкер потерял 5% рынка процессоров, понес убытки на $16 млрд и уволил 15 тысяч сотрудников. Власти США настолько обеспокоены судьбой Intel, что уже начали обсуждать "план спасения".

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