Рассказываем, как подкормить морковь золой - что она дает овощам и как правильно ее использовать.

Опытные дачники знают, как вырастить крупную и сладкую морковь - для этого они используют обычную золу. Некоторые добавляют ее при посадке, другие - к молодым всходам. Можно ли морковь посыпать золой, как это делать правильно и какую подкормку приготовить - рассказываем в материале.

Можно ли подкармливать морковь золой

"Можно и нужно" - ответит вам бывалый огородник. Зола обогащает почву фосфором и калием - элементами, от которых зависит размер и сладость корнеплодов. Однако просто сыпать золу в лунки при посадке - не лучший вариант. Ее обычно смешивают с песком (ведро песка и 1 кг золы), рассыпают по грядке и перекапывают. Это помогает избежать переощелачивания.

Когда морковка уже взошла, ее поливают зольным раствором. Готовят его так:

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золу заливают горячей водой - из расчета 200 г на 5 литров;

настаивают 24 часа, процеживают и поливают морковь 1 раз на 2 недели - на каждый погонный метр нужен примерно 1 литр настоя.

Сухую золу можно рассыпать между рядами, но после дождя. Такая подкормка также может отпугнуть морковную муху. Подкармливать морковь золой нельзя лишь в одном случае - если у вас щелочная почва на участке.

Важно: не сочетайте золу с навозом и азотными удобрениями - это снижает эффективность обеих подкормок.

Чем подкормить морковь в июне еще - органика и минеральные удобрения

Есть еще несколько вариантов, чем удобрить морковь в июне - в это время ей нужны питательные вещества и влага, чтобы нарастить "шевелюру" и сформировать плоды.

Органику можно сочетать с минеральными добавками:

зеленые удобрения и компост (перегной) - питают растение и улучшают почву;

настой коровяка, куриного помета - богаты азотом, он нужен для роста ботвы, но важно не переусердствовать, иначе плоды будут мелкими;

суперфосфат, костная мука - источники фосфора, способствуют росту и укреплению корнеплодов;

калийная соль - как и зола, это источник калия, улучшает вкусовые качества.

Также нужно не забывать поливать морковь в июне - именно в это время формируются корнеплоды. Недостаток влаги приводит к замедлению в росте и снижению урожайности. Поливать морковь нужно в меру, чтобы грядка не пересыхала, но и переувлажнять ее не стоит.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как подкормить огурцы золой - пошаговая инструкция.

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