Вместе с тем рост цен на чипы памяти скажется и на производителях смартфонов, ПК и прочих устройств.

В 2024 может начаться подорожание SSD-накопителей на внушительные 50%. Крупнейшие производители памяти продолжат агрессивно наращивать цены после длительного периода, когда цены из-за перепроизводства и слабого спроса были очень низкими.

Об этом говорится в отчете TrendForce. Так, накопитель Crucial MX500 объемом 1 терабайт, который в сентябре стоил 48 долларов, а сейчас предлагается за 65, в обозримом будущем может подорожать до отметки в 100 и более долларов.

Вместе с тем рост цен на чипы памяти скажется и на других товарах, для производства которых они необходимы: смартфонов и прочих мобильных гаджетов, планшетов, ноутбуков, отметили аналитики.

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Отмечается, что первая половина 2023 года была самым удачным временем для покупки SSD – из-за избытка и слабого спроса они стоили рекордно дешево. Однако такая ситуация не устраивала крупнейших производителей памяти – Samsung, Hynix и Micron – и они намеренно снизили объемы выпуска своей продукции.

Из чего собрать игровой ПК в 2024 году

Под конец 2023 года Valve выпустила свежий отчет по "железу" пользователей Steam. Он позволяет узнать, на какой сборке ПК играет больше всех геймеров.

Статистика показывает, что Nvidia RTX 3060 – самая популярная видеокарта среди игроков. "Старички" GTX 1650 и GTX 1060 теряют свою актуальность. В целом, в топ-10 не нашлось ни одной карты AMD Radeon. Как и представителей серии RTX 40.

Что касается процессоров, то в 2023 году доминируют 6-ядерные модели Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ. В то же время все больше геймеров, если опираться на статистику Steam, предпочитают ОС Windows 11.

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