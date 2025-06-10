Садовник объяснил, как правильно обрезать розы, а также ягодные кусты, чтобы не погубить их.

Обрезка растений - необходимая процедура. Чаще всего ее проводят осенью или весной, но есть и летняя обрезка - винограда, малины, смородины, роз и других культур. Она помогает улучшить плодоношение или цветение и на первый взгляд кажется простой. Но если сделать обрезку неправильно, то можно доставить себе проблем. Эксперт по садоводству напомнил три "золотых" правила обрезки кустов.

Напомним, ранее мы разбирались, что делать, если желтеют листья огурцов - как исправить ситуацию с помощью народных средств.

Как обрезать ежевику, малину, смородину, виноград и розы - 3 простых шага

Британский садовод Майкл, известный в TikTok под ником The Mediterrannean Gardener, дал несколько простых советов тем, кто берет в руки секатор, пишет таблоид Express.co.uk. По словам эксперта, следует запомнить три главных правила.

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Срезайте ветви под правильным углом

Перед тем, как обрезать малину или как обрезать смородину, убедитесь, что вы делаете это под углом 45 градусов. "Всегда делайте срезы так, чтобы верхняя часть среза была направлена в сторону от почки и в том направлении, куда направлена почка", - говорит Майкл.

Делайте срез в правильном месте

Следующее, что должны сделать садоводы, - это обрезать над почкой. По словам Майкла, важно делать такой срез над почкой на расстоянии, составляющем примерно четверть толщины стебля.

Обрезайте в направлении прямого роста

Этот совет, в частности, касается того, как обрезать розы после цветения, но не только.

Что значит направление прямого роста? При обрезке учитывайте то, куда "смотрит" почка - и обрезайте чуть выше почки, направленной в ту сторону, куда вы хотите, чтобы вырос новый побег. Как правило, в этом случае обрезку делают над почкой, идущей от куста, а не в середину, чтобы новые побеги не загущали сам куст.

Придерживаясь этих нехитрых правил, можно обеспечить хорошее развитие и процветание растений в течение всего сезона.

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