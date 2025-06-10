Можно использовать более легкие и натуральные средства или приманки из борной кислоты.

С наступлением лета насекомые особенно активизируются. Пробираются в дома и квартиры, а также устраивают свое жилище в садах и огородах. С ними очень сложно сражаться, когда дело касается кухни, где находятся все продукты, или возле растущих фруктов и овощей. Из-за этого агрессивная химия является нежелательным вариантом.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от муравьев в доме и квартире с помощью кофе.

Простой способ избавиться от муравьев

Как рассказали изданию Express эксперты по садоводству, не обязательно использовать агрессивные и дорогие препараты. Можно сделать средство от муравьев из натуральных компонентов.

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Например, взять лимонный сок. Кислота в его составе разрушает тропы, по которым ориентируются муравьи. Просто смешайте воду с соком и распылите вокруг подоконников, дверей, мест в саду и огороде, где замечали насекомых. Это не только их отпугнет, но и подарит вашему жилищу аромат свежести. Альтернативой может стать смесь воды и нескольких капель перечной мяты.

Кроме того, можно распылить воду с уксусом (смешать их 1 к 1), а затем создать самодельные ловушки из сахара и соды, чтоб уничтожить тех вредителей, которые все же придут к вам.

Борная кислота от муравьев

Если насекомых очень много, то, возможно, стоит использовать более жесткий подход. Рассмотрим, как избавиться от муравьев с помощью борной кислоты.

Для приготовления первого средства берем:

натертый отварной желток;

20 граммов борной кислоты;

чайную ложку сахара или меда.

Все смешиваем и скатываем в маленькие шарики. Раскладываем их возле муравейников или в местах скопления насекомых. Они заберут отравленные приманки к себе и спустя время все, включая матку, погибнут.

Можно сделать и жидкое средство. Для него берем:

100 миллилитров воды;

две столовые ложки сахара;

одну чайную ложку меда;

пять граммов борной кислоты.

Хорошо все смешиваем, а затем разливаем раствор по маленьким емкостям, например крышечкам от бутылок. Их оставляем в местах где видели муравьев.

Последний вариант - сделать приманку из борной кислоты и дрожжей. На пакетик пекарского средства берем 20 граммов кислоты и ложку сахара. Смешиваем и посыпаем в нужных местах, чтоб уничтожить вредителей.

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