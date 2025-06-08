"Я не имел ни малейшего понятия, что происходит".

Мадс Миккельсен возвращается в видеоигры. После роли Клиффорда Унгера в Death Stranding он вновь появится на экранах, теперь в Hitman: World of Assassination, где вернётся к роли Ле Шиффра из фильмов о Джеймсе Бонде.

Как рассказал сам актёр на ивенте IOI Showcase, во время съёмок Death Stranding он не понимал, что вообще происходит: "Я не имел ни малейшего понятия, что творится", - признался он, отвечая на вопрос, чем новый опыт отличается от прежнего.

Тогда ему пришлось впервые работать в студии без декораций, в "зелёных трико" и с точками на лице для захвата мимики. Миккельсен чувствовал себя странно, но это не помешало выдать мощную драматичную роль.

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Съёмки в Hitman тоже не обошлись без трудностей, хотя на этот раз ему достался знакомый образ Ле Шиффра из "Казино Рояль". Он даже пошутил, что 26 лет назад работал с актёром, озвучивающим Агента 47, Дэвидом Бейтсоном, в датском коротком метре: "Я тогда переспал с его женой и убил его. Посмотрим, чем всё кончится на этот раз".

Позже Миккельсен добавил, что разница между проектами, конечно, есть, но общая черта - он всё так же не до конца понимает, что делает.

Ранее разработчики 007: First Light из IOI рассказали, почему они решили сделать Джеймса Бонда молодым. В новой игре Бонд ещё даже не получил свой статус агента 007.

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