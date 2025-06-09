Писатель рассказал, что никогда не писал, что взрослые женщины не могут проходить мутации.

После того как CD Projekt RED показалп, что Цири пройдёт через мутации в "Ведьмак 4", поклонники вселенной начали спорить: насколько это вообще возможно с точки зрения оригинального лора?

Некоторые вспомнили, что женщин якобы нельзя подвергать мутациям, и начали обвинять студию в отступлении от канона. Но на эту тему высказался автор оригинальных книг Анджей Сапковский на ивенте Opole Book Festival. Писатель не увидел в этом ничего противоречивого:

"Я никогда не писал, что взрослые женщины не могут пройти через этот процесс. Может, это сказал кто-то другой, но я такого не говорил. Не знаю, я об этом не задумывался".

Действительно, в книгах напрямую не указано, что мутация ведьмаков невозможна для женщин. Ведьмаки из Школы Волка отказались проводить процедуру на Цири лишь потому, что до этого мутации проводили исключительно мальчикам, с минимальными шансами на выживание.

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На вопрос о своём участии в разработке игры Сапковский ответил с привычной насмешкой:" Из CD Projekt RED мне иногда пишут или звонят с вопросом. Не уверен зачем, они фанаты и знают книги лучше меня".

Как ранее рассказывали разработчики, Цири в "Ведьмак 4" потеряла часть своих сил и будет не такой могущественной, как в третьей части.

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