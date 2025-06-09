Женские носки размера 36-41 покупать нельзя, как и неподходящую обувь.

Каждый ребенок, который рос в СССР или на постсоветском пространстве, знает две волшебных фразы - "ничего, разносишь" и "это на вырост". В эпоху тотального дефицита товаров или денег людям приходилось носить то, что есть, а не то, что им подходит.

Такая грубая ошибка приводит к проблемам не только с ногами, но и с другими частями тела. Узнайте, как определить размер обуви и носков, чтобы не страдать в будущем.

Почему важно точно знать свой размер обуви и носков

Требования к обуви у врачей-подологов обширнее, чем у людей, которые эту обувь носят. Ботинки или кроссовки должны быть не только качественными и удобными, но и точно подходить человеку по стопе. То же самое касается и носков - если вы не будете знать свой размер обуви в см, а также не захотите измерить стопу, готовьтесь в будущем решать проблему врастающих ногтей, боли в пальцах и ногтевой пластине.

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Нередки случаи, когда из-за длительного ношения неподходящих по размеру кроссовок, ботинок и даже носков у людей образовывались мозоли и натоптыши, и даже деформировалась стопа и пальцы, вырастала так называемая "косточка".

Если ничего не менять, то тесная неудобная или просто обувь не по размеру станет причиной нарушения кровообращения в ступнях, а значит варикоза и других сопутствующих заболеваний, повышенной усталости.

Специалисты в области подологической медицины и хирургии Performance Foot & Ankle Specialists, LLC считают, что неправильно подобранный размер также приводит к болям в пятке, а также проблемам с суставами из-за того что колени будут принимать на себя основную нагрузку при ходьбе.

Как узнать свой точный размер обуви

При выборе кроссовок, ботинок, туфель или другой обуви нужно обращать внимание только на себя, не думая о том, как это все выглядит в глазах окружающих. Дело в том, что некоторые женщины признаются - им стыдно за свой размер обуви. Ведь "стопа 41 размера" звучит не так женственно, как 37-го, 38-го или 39-го. Поэтому если такие девушки знают, что у них стопа 27 см - какой размер обуви - уже не важно для них, это всегда будет число, начинающееся на тройку.

Такой подход окончится для милых дам абонементом к ортопеду, но не только для них. Пациентами врача рискуют стать и те, кто просто не знает, что носит неправильный размер обуви.

Вот несколько советов, как узнать размер ноги по см и больше не мучиться:

возьмите сантиметровую ленту или рулетку и сядьте на стул;

поставьте босую стопу на ровную поверхность;

измерьте выбранным предметом ногу;

добавьте 1 см спереди и запомните число.

Затем нужно встать и сделать то же самое. Это необходимо для того чтобы понять разницу в размерах в положении сидя и стоя - вы будете удивлены, но замеры могут отличаться.

Также важно всегда оставлять пространство для свободного движения стопы в обуви во время шага - вам хватит одного сантиметра запаса в области носка. Выбирайте модель кроссовок или ботинок с твердой пяткой, устойчивой подошвой. В любом случае нога должна чувствовать себя свободно, и если вам нигде ничего не давит, вы можете свободно пошевелить пальцами не распрямляете их рефлекторно, доставая стопу из ботинка - можете такую обувь смело покупать.

Однако размер обуви - это далеко не все. Отдельно стоит сказать о носках. Абсолютно все женские носки продаются в размерном диапазоне 36-41, но вы должны понимать, что 36-й и 41-й - это разные размеры, между ними огромный промежуток в сантиметрах. Такой носок 36-41 размера в лучшем случае будет закрывать всю стопу, кроме пальцев - они станутся "снаружи", в худшем - окажутся еще меньше. Это можно увидеть, если взять носок и приложить его к стопе, не надевая.

В тот момент, когда вы надеваете носки, вы так или иначе тянете их на себя. Особого дискомфорта это не вызывает - вы просто чувствуете, как ткань плотно обтягивает стопу и как будто бы фиксирует ее. На самом деле, это опасный маневр - в носочной части ступни, там, где находятся пальцы, ткань давит на ногтевую пластину, особенно если ногти длинные и выходят за пределы подушечек пальцев. Если регулярно надевать такие носки, есть риск получить заболевания ногтей - от онихолизиса до грибка.

Единственный вариант, как уберечь себя от подобного исхода - покупать мужские носки, они по размеру больше женских и идеально "садятся" на стопу 37-41 см. Вы можете убедиться в этом, если так же приложите мужской носок к своей стопе - он будет лежать свободно, закрывая пространство от пятки до пальцев.

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