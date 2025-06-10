Игроки верят, что он может быть ключом к одной из игровых тайн.

Игроки Dark Souls до сих пор помнят историю с кулоном, который лежал у вас в инвентаре с самого начала игры и был помечен как "бесполезны". Несмотря на это, сообщество потратило месяцы на попытки выяснить, не скрыт ли за ним какой-то секрет. Оказалось, что нет, это действительно была шутка от разработчиков.

Теперь похожая история началась в Elden Ring: Nightreign. В игре появился предмет под названием Cord End, он выпадает с катастрофически низким шансом - 0,035%, если верить ютуберу Hawkshaw. Это примерно семь раз на двадцать тысяч попыток. Его можно найти в одной из церквей, которые случайным образом появляются в игре.

Сейчас известно лишь одно: Cord End открывает дверь в пещеру под замком в центре карты Nightreign. За этой дверью находится три предмета Sacrificial Twig, которые позволяют сохранять руны при смерти. Но возникает логичный вопрос: зачем такому редкому предмету давать столь скромную награду?

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Отсюда и рождаются теории. Некоторые считают, что найденная пещера - лишь первая ступень в более масштабной головоломке. Всё, что пока связывает Cord End с чем-то большим, - это строчка из его описания, где упоминается некое "племя, одарённое в резьбе". Такое же упоминание можно найти в криптах Roundtable Hold, где две надписи гласят: "Даруй ветви тем, кто блуждает и странствует".

Это заставило некоторых игроков предположить, что Sacrificial Twigs надо отнести в определённое место или использовать при особых условиях. Другие уверены, что Cord End как-то связан с финальной локацией Nightreign.

Проблема в том, что сам предмет слишком редкий. Проверить любую из этих гипотез сложно: шанс дропа мизерный, получить его без модов почти невозможно, а рандомизация церквей усложняет задачу вдвойне.

Датамайнер Zullie the Witch уже копается в файлах Nightreign, но пока не сообщил о чём-то, что указывало бы на более масштабный секрет. Возможно, всё действительно ограничивается той дверью и тремя предметами.

Ранее мы рассказывали, что игроки в Elden Ring Nightreign нашли способ играть вдвоём. Мод не подключается к официальным серверам, не конфликтует с Easy Anti-Cheat и использует отдельные сейвы.

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