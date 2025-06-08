Даты релиза у Clockwork Revolution пока нет.

На Xbox Games Showcase показали трейлер RPG Clockwork Revolution от InXile Entertainment, основанную Брайаном Фарго, создателем первых Fallout и Baldur's Gate.

Игра впервые была анонсирована ещё на шоу 2023 года и переносит игроков в вымышленную утопию 1895 года, где придётся погрузиться в мир коррупции в попытках изменить будущее.

В новом ролике сделали упор на кастомизацию персонажа, врагов, которых хочется отправить в нокаут, и интересный игровой элемент - манипуляцию временем. Эта механика пригодится как для получения преимущества в бою, так и для изменения прошлого ради спасения будущего, кажется, она станет ключевой в игре.

Видео дня

Clockwork Revolution обещает проработанные диалоги, как в Fallout, а действие развернётся в Тэнгле, подземном мире прекрасного города Авалон, которым правит леди Айронвуд, управляющая нитями времени.

Игра явно вдохновленна атмосферой Bioshock Infinite и будет доступна с первого дня подписчикам Xbox Game Pass.

Точной даты выхода пока нет — обещают, что игра выйдет "в своё время".

Ранее на Xbox Games Showcase Obsidian показала новый трейлер The Outer Worlds 2 и объявила дату релиза.

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