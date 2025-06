Grounded 2 выйдет в раннем доступе 29 июля.

На Xbox Games Showcase прозвучал неожиданный анонс: Grounded 2 не только в разработке, но и уже 29 июля выйдет в Xbox Game Preview и раннем доступе Steam.

Grounded была успешной игрой, но она только в 2022 году вышла из раннего доступа на Xbox, а в прошлом году добралась до Playstation 5, Playstation 4 и Nintendo Switch. Вместо того, чтобы долго поддерживать игру как live-сервис, как, например, Sea of Thieves, Obsidian решила сразу сделать полноценное продолжение.

В трейлере Grounded 2 показали расширенную игровую зону для игры с тремя друзьями, новые виды оружия и строительных инструментов, а также ездовых животных и боёв верхом.

Важно отметить, что в отличие от первой части, Grounded 2 пока не планируют выпускать на Nintendo и Playstation, скорее всего, потому что игра запускается в раннем доступе, и студия хочет доработать её, прежде чем расширять платформы.

Кроме того, Obsidian показала на Xbox Games Showcase ещё и новый трейлер The Outer Worlds 2 с датой релиза. Релиз сиквела запланирован на 29 октября.

Также на Xbox Games Showcase стала известна дата релиза DLC для Indiana Jones and The Great Circle. The Order of the Giants Finally выйдет 4 сентября.

