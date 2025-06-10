Некроз пекинской капусты очень сложно заметить и легко спровоцировать.

Выращивание пекинской капусты - отличный выбор для огородников и дачников. Она быстро растет, дает щедрый урожай и требует минимум ухода.

К сожалению, если допустить ряд ошибок, то ваши овощи может сгубить некроз пекинской капусты.

Из-за чего появляется некроз и как его предотвратить

Эту болезнь очень сложно вовремя заметить. Если при неправильном уходе пекинская капуста желтая внутри, то из-за некроза она там покрывается пятнами или точками. Их можно обнаружить внутри на пластинах или, иногда, на черенках.

Видео дня

Эта болезнь поражает капусту во время созревания в случае:

дефицита кальция,

низкой кислотности грунта;

избытка фосфора и азота;

недостатка влаги.

Обнаружить ее можно лишь разрезав качан. Еще одним минусом и плюсом одновременно является то, что этот недуг не передается от капусты к капусте. Из хорошего - он не погубит весь урожай, а из плохого - неизвестно, сколько растений заболело.

К счастью, чтоб этого избежать, достаточно придерживаться сбалансированного ухода, вовремя удобрять и не переусердствовать.

Кроме потери внешнего вида, иного ущерба от некроза нет. Листья можно очистить от потемневших участков, а оставшуюся часть капусты - употреблять в еду. Воздержаться стоит только в случае наличия неприятного запаха.

Теперь перейдем к тому, как вырастить пекинскую капусту, чтоб она не болела.

Как выращивать пекинскую капусту - главные ошибки огородников

Этому овощу нужно много света, однако жару и резкие температурные колебания он переносит плохо. Если за этим не следить, то не стоит удивляться, что пекинская капуста внутри желтая.

Важно обеспечить регулярный полив, однако переизбыток или застой воды может привести к гниению и пожелтению внутренних листьев. Особенно критично это на стадии формирования качана.

Необходимо проконтролировать, чтоб капусте всего хватало - калия, азота, магния и кальция. Они напрямую влияют на здоровье и цвет овоща.

Последним важным нюансом является защита от болезней. Нужно вовремя обрабатывать капусту от вредителей, если заметили какие-то тревожные звоночки, и беречь ее от болезней. Если обеспечить растениям все необходимое, то некроза не будет.

Вас также могут заинтересовать новости: