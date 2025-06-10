Кататься на песчаных червях в Dune: Awakening нельзя, по крайней мере, пока. Как объясняли разработчики из Funcom, от этой механики временно отказались.

Но кое-кому запреты не указ, некоторые особенно смелые игроки Dune: Awakening всё равно умудряются кататься на червях. Один из них, SgtDolphin, выложил на Reddit клип, где он приманивает Шай-Хулуда к дюне, ловит момент и запрыгивает ему на спину.

Всё благодаря сочетанию умений и снаряжения. Например, есть способность Бене Гессерит под названием Bindu Sprint, которая позволяет мчаться по пустыне с невероятной скоростью, полезно как при побеге, так и чтобы подкрасться к червю до того, как он уйдёт под песок.

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Ещё у героя есть левитирующее оборудование: либо leap modules, либо гаджет под названием Emperor’s Wings, который позволяет планировать в воздухе или резко ускоряться, если использовать его после крюка-кошки или того же Bindu Sprint.

Ранее мы рассказывали, что игроки в олдовую MMORPG Old School RuneScape воссоздали Бостонское чаепитие в ответ на повышение налогов в игре. При этом налог был повышен всего на 1%.

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