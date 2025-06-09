Многие считают, что Xbox Ally это просто портативка от ASUS с Game Pass.

Microsoft официально представила свою портативную консоль, и, несмотря на заявления о её уникальности, она подозрительно напоминает Xbox-версию Asus ROG Ally. Название говорит само за себя: ROG Xbox Ally и более мощная модель ROG Xbox Ally X, что перекликается с названиями Xbox Series X и S.

Новинка получила актуальные процессоры и более быстрые SSD, но архитектурно она очень близка к существующим моделям ROG Ally. Это, скорее всего, означает и более высокую стартовую цену, для сравнения, версия 2023 года на 512 ГБ уже стоит 650 долларов.

Тем не менее, Microsoft подчёркивает, что речь идёт не о простом ребрендинге. Устройство было переосмыслено с акцентом на ощущения от Xbox. Как сказал креативный директор Xbox Game Studios Кен Лобб: "Берёшь в руки - выглядит как Xbox, ощущается как Xbox, играется как Xbox"

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По словам Карла Ледбеттера из команды разработки устройств Microsoft, ROG Xbox Ally - это переломный момент

Несмотря на это, остаётся странным тот факт, что Microsoft решила ассоциировать свою портативную приставку с уже существующим устройством от Asus, особенно после слухов о создании полностью оригинальной консоли.

Ранее бывший директор Blizzard Майк Ибарра заявил, что портативная консоль от Microsoft - это ошибка. Xbox должна сосредоточиться на новых играх, а не железе, считает Ибарра.

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