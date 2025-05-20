Даже если концовка квеста окажется грустной, это тоже будет наградой для игрока, говорит Себастьян Калемба.

Геймдиректор The Witcher 4, Себастьян Калемба, обозначил, каким будет эмоциональный фон новой игры, на компромиссы рассчитывать не стоит.

В беседе с IGN, приуроченной к десятилетию "Ведьмак 3", Калемба дал понять: выборы останутся неотъемлемой частью серии, но подход к ним станет чуть иначе выстроенным. Игроков будут больше выводить на эмоции:

"Мы не ставим цель сделать выборы жёсткими ради жёсткости. Но последствия должны ощущаться. Даже если финал вызывает грусть, игрок должен понимать, зачем это было. Тогда это работает".

Эта логика - часть более широкой философии проекта, которую в CD Projekt называют "центральной ролевой идентичностью". В новой части "Ведьмака" игроку дадут больше рычагов для формирования собственной истории.

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Дизайнер квестов Павел Гонска уточняет: дилеммы не будут однозначными, и одна ошибка не перечёркивает всё. Иногда "плохое" решение окажется единственным правильным. И наоборот.

По его словам, главное - это не просто придумать выбор, а заставить его прожить: "История работает, когда ты не просто читаешь реплики, а чувствуешь, как они звучат. Тут важны и сценаристы, и те, кто ставит сцены. Только так выбор становится реальным".

Ранее главный сценарист "Ведьмак 4" рассказал, что абсолютно полностью уверен в успехе проекта. Марчин Блаха считает, что именно игры принесли вселенной "Ведьмака" популярность.

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