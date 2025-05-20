Геймдиректор The Witcher 4, Себастьян Калемба, обозначил, каким будет эмоциональный фон новой игры, на компромиссы рассчитывать не стоит.
В беседе с IGN, приуроченной к десятилетию "Ведьмак 3", Калемба дал понять: выборы останутся неотъемлемой частью серии, но подход к ним станет чуть иначе выстроенным. Игроков будут больше выводить на эмоции:
"Мы не ставим цель сделать выборы жёсткими ради жёсткости. Но последствия должны ощущаться. Даже если финал вызывает грусть, игрок должен понимать, зачем это было. Тогда это работает".
Эта логика - часть более широкой философии проекта, которую в CD Projekt называют "центральной ролевой идентичностью". В новой части "Ведьмака" игроку дадут больше рычагов для формирования собственной истории.
Дизайнер квестов Павел Гонска уточняет: дилеммы не будут однозначными, и одна ошибка не перечёркивает всё. Иногда "плохое" решение окажется единственным правильным. И наоборот.
По его словам, главное - это не просто придумать выбор, а заставить его прожить: "История работает, когда ты не просто читаешь реплики, а чувствуешь, как они звучат. Тут важны и сценаристы, и те, кто ставит сцены. Только так выбор становится реальным".
Ранее главный сценарист "Ведьмак 4" рассказал, что абсолютно полностью уверен в успехе проекта. Марчин Блаха считает, что именно игры принесли вселенной "Ведьмака" популярность.