"Именно благодаря вам игра "Ведьмак 3: Дикая Охота" стала настоящей легендой".

Сегодня, 19 мая 2025 года, The Witcher 3: Wild Hunt отметила десятилетие с момента релиза. К такой дате CD Projekt RED подготовила несколько материалов: 5 мая студия опубликовала юбилейный постер (выше), а в сам день выхода игры - праздничный трейлер с подборкой сцен и обращением к игрокам.

В видео разработчики поблагодарили сообщество за поддержку и напомнили, что именно благодаря интересу аудитории "Дикая охота" стала культовой:

"10 лет назад игроки впервые отправились вместе с Геральтом из Ривии на поиски Цири. Спасибо, что до сих пор идёте с нами по ведьмачьему пути. Именно благодаря вам игра "Ведьмак 3: Дикая Охота" стала настоящей легендой".

Вечером 19 мая, в 18:00, состоится праздничный стрим. В нём примет участие актёр Даг Кокл, озвучивавший Геральта. Но, скорее всего, никаких новостей по "Ведьмак 4" ждать не придётся.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что CD Projekt RED раскрыла, какой персонаж "Ведьмака 3" был самым сильным в игре в Гвинт. С момента выхода переиздания The Witcher 3 игроки сыграли 458 миллионов партий.

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