Марчин Блаха считает, что именно игры принесли вселенной "Ведьмака" популярность.

Один из ключевых разработчиков "Ведьмак 4", Марчин Блаха, заявил, что чувствует себя уверенно, возвращаясь к работе над новой игрой.

В интервью PC Gamer он объяснил, что спокойствие ему придаёт не только опыт, но и статус CD Projekt Red, которая за годы стала неотъемлемой частью успеха всей франшизы: "Это уже устоявшаяся вселенная. Люди её любят, и мы знаем, как с ней обращаться. Я спокоен за The Witcher 4".

Он подчёркивает, что студия не создавала ни Геральта, ни ведьмачий мир, всё это придумал Анджей Сапковский. Но, по мнению Блахи, именно игры сделали эту вселенную по-настоящему популярной.

Видео дня

"Раньше у нас не было этой популярности. Сейчас - есть. Эта серия сформировала меня, я стал увереннее, и теперь это просто продолжается. Без тревоги. И это приятное чувство - осознавать, что ты создал что-то большое, о чём, возможно, будут помнить".

Что по этому поводу думает сам Сапковский - отдельный вопрос. Но история показывает, что он часто меняет мнение об адаптациях своих книг. Да и правда в том, что без игр от CD Projekt Red "Ведьмак" вряд ли бы вышел за пределы славы польского фэнтези с пусть и культовым, но нишевым статусом.

Ранее мы рассказывали, что CD Projekt RED показала праздничный трейлер "Ведьмак 3" к 10-летию игры.

Вас также могут заинтересовать новости: