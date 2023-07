Пока доступны только карты из "Дыхания смерти", но в будущем проект обещают развивать. Помимо этого, поддерживается мультиплеер.

Пользователям стала доступна браузерная версия культовой игры "Герои меча и магии III". На ее разработку у энтузиастов ушло более трех лет – за это время было написано около 100 000 строк кода на языке JavaScript.

Культовая игра работает в браузере на компьютерах/планшетах и iPhone/Android с любым разрешением экрана. Пока доступны только карты из "Дыхания смерти", но в будущем проект обещают развивать. Помимо этого, поддерживается мультиплеер.

Сейчас веб-версия "Героев 3" все еще в бете, так что разработчики предупреждают о возможных багах. Поиграть можно по ссылке – проект полностью бесплатный.

Большинство игроков наверно знакомы с культовой игрой 1999 года под названием "Герои меча и магии 3" (Heroes of Might and Magic 3 The Shadow of Death). Эта пошаговая стратегия завоевала сердца множества фанатов, а начало 2000-х ознаменовалось выходом официальных дополнений и модификаций.

Позже "Герои" меняли разработчиков и издателей. За последующие два десятилетия было выпущено еще четыре новых версии игры и множество аддонов. Игра перешла на трехмерную графику, получила впечатляющую визуализацию и стала нагружать компьютеры на полную мощность. Однако, в следующих частях серии, не осталось той уютной атмосферы, которая была присуща третьей части.

