Победителем стал экшен Marvel's Spider-Man 2, набравший половину всех голосов в рейтинге.

Июль и август 2023 года будут достаточно скудны на действительно хорошие и большие игры. Крупные ААА-тайтлы, вроде Starfield от Bethesdа, начнут выходить с сентября – поиграть во что будет много. Портал IGN назвал самые ожидаемые игры осени по мнению геймеров.

Важно, что в опросе принимали участие игры для ПК и "некстген-консолей", поэтому в нем отсутствовали крупные осенние релизы для Nintendo Switch, вроде Super Mario Bros. Wonder и ремейка Super Mario RPG.

Так, по мнению читателей IGN, самой ожидаемой игрой осени 2023 является эксклюзив PlayStation 5 – Marvel's Spider-Man 2. Она получила половину всех голосов в рейтинге.

Второй по популярности оказался Starfield – это первый за 25 лет совершенной новый IP от Bethesda, разработчика Skyrim и Fallout 4. Ее больше всего ждут 29% респондентов.

Третье место закрепилось за ребутом Mortal Kombat 1 c 11% от общего числа опрошенных.

Замыкает рейтинг самых ожидаемых игр осени Assassin's Creed Mirage и Forza Motorsport.

Самым ближайшим релизом 2023 года из игр, попавших в топ-5, является Starfield. Игра выйдет на Xbox Series X/S и ПК уже 6 сентября. Изначально игру планировали выпустить еще 11 ноября 2022 года, но проект перенесли почти на год.

Для Microsoft же Starfield важен тем, что это первый большой эксклюзив корпорации после покупки Bethesda в 2020 году. То есть игра не выйдет на PS5 – по крайней мере на старте.

А пока мы ждем, в сервисе Steam сейчас проходит большая летняя распродажа. Подешевели многие новинки, а хитов прошлых лет вроде Red Dead Redemption 2, Elden Ring и God of War по сниженным ценам и вовсе не счесть. В общем, каждый найдет что-то для себя.

Также в Steam сейчас большой популярностью пользуется инди-игра под названием BattleBit Remastered – у нее 91% положительных отзывов на основе более 35 тысяч оценок, а по своей популярности она уступает только CS:GO.

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