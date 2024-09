Инсайдер отметил, что Guerilla Games пока отложила третью часть серии.

Джейсон Шрайер принёс новости про серию Horizon. По словам инсайдера, Guerilla Games готовит мультиплеерную игру по вселенной.

В подкасте Spawn Wave Шрайер рассказал, что следующей игрой в серии Horizon станет Horizon Online, а не продолжение Forbidden West, как можно было бы предположить.

Также Джейсон отметил, что игра-сервис по Horizon это один из немногих онлайн-проектов Sony, который может дожить до релиза. Напомним, что мультиплеерная The Last of Us так и не вышла, игра съела все ресурсы Naughty Dog.

Хоть Sony надеется на Horizon Online, сам Шрайер сомневается в успешности такого решения. "Не уверен, что много людей хотят такую игру" — подытожил инсайдер.

Стоит добавить, что факт, что Horizon получит онлайн спин-офф — уже не новость. Сама Guerilla Games ещё в 2022 году объявила о поиске разработчиков в новую внутреннюю команду, которая занимается многопользовательским проектом по Horizon.

Ближайшим релизом в серии Horizon станет ремастер первой части, Horizon Zero Dawn, который анонсировали на State of Play. Переиздание похвастается обновлённой графикой, приближеной к сиквелу Forbidden West, обновлёнными анимациями и поддержкой адаптивных триггеров на геймпадах Dual Sense. Игра выйдет 31 на Playstation 5 и ПК.

