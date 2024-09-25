Sony сделала множество громких анонсов.

В ночь с 24 на 25 сентября Sony провела конференцию State of Play, на которой раскрыла новые подробности об уже анонсированных играх, а также представила несколько новинок.

Ghost of Yotei

Ghost of Tsushima получит сиквел под названием Ghost of Yotei. Действия игры пройдут спустя почти 400 лет после оригинала на острове Хоккайдо. О новом сюжете, главной героине и технической стороне игры вы можете узнать в нашей статье.

Playstation 5 Pro

Sony продолжает продвигать Playstation 5 Pro, презентовав трейлер с линейкой игр для консоли.

Также было анонсировано новое оформление для Playstation 5 и Dual Sense, которое получило название Chroma.

Horizon Zero Dawn Remastered

Первая часть Horizon всё таки получит ремастер. Напомним, что недавно раскрылся факт разработки обновлённой версии игры, после того как проект получил возрастной рейтинг.

Horizon Zero Dawn Remastered получит обновлённые текстуры, анимации и звук, также добавят поддержку фич геймпадов Dual Sence. Релиз запланирован на 31 октября. Владельцы оригинальной игры могут приобрести ремастер за 10 долларов.

LEGO Horizon Adventures

Кроме ремастера, Horizon получит LEGO спин-офф. Релиз запланирован на 14 ноября.

Dynasty Warriors Origin

Новая часть классической серии слешеров выйдет 17 января 2025 года.

Stellar Blade - NieR: Automata DLC

Stellar Blade получит DLC, которое позволит главной героине примерить наряд 2B из NieR: Automata.

Monster Hunter Wilds

Новая часть серии Monster Hunter получила трейлер с датой релиза. Начать охоту на монстров можно будет 28 февраля 2025 года.

Также сразу после конференции разработчики опубликовали системные требования игры.

Минимальные

Операционная система: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-10600/Intel Core i3-12100F/AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super/AMD Radeon RX 5600 XT

Оперативная память: 16 ГБ

Место на SSD: 140 ГБ

Рекомендуемые

Операционная система: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-11600K/Intel Core i5-12400/AMD Ryzen 5 3600X/AMD Ryzen 5 5500

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super/NVIDIA GeForce RTX 4060/AMD Radeon RX 6700 XT

Оперативная память: 16 ГБ

Место на SSD: 140 ГБ

Legacy of Kain: Soul Reaver Remastered

Утечка подтвердилась и ремастер классических Legacy of Kain: Soul Reaver дествительно выйдет 10 декабря. Подробную информацию о переиздании можно почитать в нашем материале.

Towers of Aghasba

Towers of Aghasba - приключенческий экшн в открытом мире от третьего лица, разработаная маленькой командой Dreamlit Inc. Игрокам предстоит построить цивилизацию на необитаемом острове со своей уникальной экосистемой.

Fear the Spotlight

Ещё один инди-проект, на этот раз в жанре хоррор. Fear the Spotlight - это сурвайвл-хоррор выполненый в стиле классических хорроров 90-х, вроде Silent Hill и Resident Evil.

Hitman World of Assassination VR

Hitman World of Assassination получит VR версию. Разработчики обещают 21 карту для прохождения. Релиз запланирован на декабрь.

Alan Wake 2 - Lake House

Alan Wake 2 получит сюжетное DLC Lake House, который соединит сюжет игры с другой игрой Remedy Control.

Dragon Age: The Veilguard

Bioware показала кусочек геймплея Dragon Age: The Veilguard. На презентации представили битву с боссом-драконом, а также показали билд персонажа-мага с обширным деревом навыков.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Beat `em up по Черепашкам-ниндзя выполненый в ретро-стиле получит сюжетное DLC с новыми героями.

Palworld

Palworld всё таки вышла на Playstation 5. Игре не помешала история с иском от Nintendo.

Metro Awakening

VR-проект во вселенной Metro обзавёлся датой релиза: 7 ноября. Игра станет приквелом к самой первой части игровой серии. Более подробно читайте в нашем материале.

Hell is Us

Показали геймплейный трейлер новой игры Жонатана Жак-Беллета, арт-директора последних Deus Ex. Релиз планируется на 2025 год, а более подробно про саму игру читайте в нашей статье.

The Midnight Walk

Ещё один VR-проект, адвенчура в художественном стиле Тима Бёртона. Релиз запланирован на весну 2025 года.

Astro Bot

Astro Bot получит бесплатное обновление с новыми уровнями и персонажами. Релиз запланирован на эту осень.

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