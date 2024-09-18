Игра получит обновлённое освещение и модельки персонажей.

Entertainment Software Rating Board выдала возрастной рейтинг ещё неанонсированному ремастеру Horizon: Zero Dawn. Проект получил рейтинг Teen, то есть от 13 лет, пишет IGN.

Слухи о ремастере первой части Horizon появились ещё осенью 2022 года. Тогда анонимный инсайдер сообщил, что Sony готовит переиздание для релиза на Playstation 5. В игре улучшат технологию освещения, сделают чётче модельки персонажей, подтянут анимации, и в целом приблизят графику к Horizon: Forbidden West.

О геймплейных изменениях заявлений не было. Максимум, что планирует студия - добавить вкладку "Специальные возможности" из второй части и точечные изменения для улучшения игрового опыта.

Стоит напомнить, что это не первая попытка Sony осовременить первый Horizon. В 2021 году проект получил патч для PS5, в котором добавили режим, при котором игра работала в 60 фпс и не совсем честных 4К - там использовался шахматный рендеринг.

Horizon: Zero Dawn: чем примечательна эта серия

Horizon: Zero Dawn вышла в 2017 году как эксклюзив для Playstation 4. Примерно в 2020 году Sony приняла решение о переносе своих эксклюзивов на персональные компьютеры и Horizon стала одной из первых игр, которая перешла из PSN в Steam.

Игроки и критики приняли проект тепло, оценив его как и любую игру в открытом мире от Sony. Зимой 2022 года игра получила сиквел с подзаголовком Forbidden West.

Даже о примерных датах релиза говорить пока рано. Заявленные на сайте ESRB платформы - Playstation 5 и ПК.

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