ПК-версия предложит поддержку DLSS, FSR, 4К-графику и свыше 600 настроек.

EA и Battlefield Studios представили новый трейлер шутера от первого лица Battlefield 6. Свежий ролик авторы посвятили ПК-версии. Создатели пообещали поддержку DLSS, FSR, 4К-графику, анлокнутый FPS, поддержку широкоформатных мониторов и свыше 600 настроек.

Вместе с этим разработчики раскрыли финальные системные требования релизной версии шутера. Кроме того, авторы подтвердили, что во всех случаях для игры на ПК потребуется включить доверенный платформенный модуль TPM 2.0 и опцию Secure Boot в настройках UEFI – подробнее об этом можно почитать здесь.

Какой ПК нужен для запуска Battlefield 6

Минимальные требования (1080p/30 FPS, низкие):

Процессор: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400;

ОЗУ: 16 ГБ;

Видеокарта: AMD Radeon RX 5600 XT или NVIDIA GeForce RTX 2060 или Intel Arc A380;

Хранилище: 55 ГБ свободного места;

Рекомендованные требования (1440p/60 FPS, высокие или 1080p/80 FPS+, низкие):

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-10700;

ОЗУ: 16 ГБ;

Видеокарта: AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или Intel Arc B580;

Хранилище: 90 ГБ свободного места;;

Дополнительная информация: обязательно наличие SSD.

Ультра требования (4K/60 FPS, ультра или 1440p/144 FPS, высокие):

Процессор: AMD Ryzen 7 7800X3D или Intel Core i9-12900K;

ОЗУ: 32 ГБ;

Видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XTX или NVIDIA GeForce RTX 4080;

Хранилище: 90 ГБ свободного места;;

Дополнительная информация: обязательно наличие SSD.

EA указала системные требования, исходя из игры в нативном разрешении. Это значит, что Battlefield 6 можно будет запустить даже на более слабых ПК или повысить качество графики при использовании технологий апскейлинга вроде DLSS, FSR или XeSS.

Трейлер ПК-версии Battlefield 6:

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Над игрой работают четыре коллектива: DICE (мультиплеер), Criterion Games (кампания), EA Motive (карты для мультиплеера), а также Ripple Effect Studios (королевская битва).

В релизовной версии Battlefield 6 будет девять карт, и они охватят локации от Бруклина до Египта. Также вернется культовая операция "Огненный шторм" из Battlefield 3. Ранее разработчики рассказали, что за время открытой беты в игре забанили 330 тысяч читеров.

