Также разработчики отреагировали на недовольство игроков по поводу того, что для запуска игры нужно включить функцию Secure Boot.

EA подвела итоги работы античита Javelin в ходе открытого бета-теста Battlefield 6. По данным команды SPEAR, система за два дня успела предотвратить сотни тысяч попыток взлома.

На официальном форуме игры представитель SPEAR, представившийся как AC, сообщил, ято Javelin предотвратил 330 тысяч попыток обмануть или вмешаться в работу античита.

Помимо этого, пользователи сами отправили тысячи репортов - 44 тысячи подозрительных случаев 7 августа и ещё 60 тысяч на следующий день. По словам разработчика, все эти данные уже используются для доработки алгоритмов:

"Мы работаем с командой Gameplay Integrity, чтобы улучшить наши методы обнаружения, и с командой Positive Play, чтобы активно удалять подтверждённых читеров".

AC также прокомментировал требование включённого Secure Boot для ПК-версии Battlefield 6. Эта функция проверяет цифровую подпись кода при загрузке системы и позволяет использовать чип TPM для дополнительной защиты: "Secure Boot - не серебряная пуля. Это ещё один барьер, который усложняет работу создателям читов и помогает нам их обнаруживать".

Разработчик добавил, что наличие Secure Boot позволяет команде доверять определённым сигналам и выявлять подозрительный код: "Secure Boot предотвращает запуск системы с уязвимыми драйверами. Если он включён, а мы всё равно видим такие драйверы, значит, что-то не так".

Ранее мы рассказывали, что Battlefield 6 просит игроков удалить Valorant с компьютера, иначе игра не запустится. Между античитами этих двух игр возникает конфликт.

