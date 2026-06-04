Швеция по запросу ОГП впервые арестовала судно, подозреваемое в краже украинского зерна

Ранее украинская прокуратура обратилась в Министерство юстиции Швеции с запросом о международной правовой помощи.

Сегодня суд в Швеции арестовал судно CAFFA, которое могло быть причастно к незаконному вывозу украинской продукции свременно оккупированной территории. Об этом в своем Telegram-канале заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Он отметил, что это первый случай, когда по запросу украинской прокуратуры о международной правовой помощи иностранный суд наложил арест на такое судно.

Кравченко напомнил, что согласно данным следствия, судно CAFFA систематически нарушало порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью нанесения ущерба интересам государства.

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"Чтобы скрыть эту деятельность, использовалась схема с фальшивой регистрацией: в международных базах судно обозначено как Guinea False", – отметил генпрокурор.

Запрос украинской прокуратуры

12 марта Офис Генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Королевства Швеция с запросом о международной правовой помощи. Украинская сторона просила провести обыск судна, допросить капитана и членов экипажа, а также наложить арест на CAFFA.

Так, шведские компетентные органы оперативно приступили к выполнению запроса, и уже на следующей неделе после его получения был проведен обыск судна и допрошены свидетели.

Решение суда

Кравченко заявил, что сегодня этот процесс получил важное процессуальное продолжение – суд утвердил арест судна.

"Это конкретный результат международного правового взаимодействия Украины и наших партнеров. Ежедневная работа, обмен информацией, сбор и передача дополнительных доказательств дали результат: судно арестовано", – написал он.

Генпрокурор добавил, что этот случай дает четкий сигнал, что никакие манипуляции с флагами, маршрутами или регистрацией не помогут избежать ответственности.

История судна CAFFA

Как сообщалось, ранее Швеция конфисковала сухогруз CAFFA, который перевозил похищенное украинское зерно.

Тогда Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики, отметил, что ранее такие суда в основном ограничивались проверками или временными задержаниями, а конфискация фактически меняет подход к ответственности.

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