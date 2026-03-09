У Трампа объяснили, почему США решили смягчить нефтяные санкции против РФ

Вашингтон пошел на уступки Индии, чтобы спасти мировой рынок от дефицита, но обещает, что радость Москвы будет недолгой.

Администрация Дональда Трампа не меняет своего стратегического курса изоляции агрессора, несмотря на последние разрешения на закупку российского сырья. Как заявил министр энергетики США Крис Райт в комментарии для CNN, нынешние послабления являются лишь тактическим маневром, обусловленным ситуацией на Ближнем Востоке.

Чтобы стабилизировать рынок, Вашингтон предоставил Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти. Причиной такого решения стал ее дефицит, возникший из-за войны в Иране. Однако, как уверяет глава Минэнерго, это не означает потепление в отношениях с Кремлем.

"Политика США в отношении России совсем не изменилась. Индия прекрасно это понимает. Они фактически вытеснили всю российскую нефть из своего импорта и увеличили импорт из США, из Венесуэлы и других стран. Индия была прекрасным партнером в этом", - пояснил Крис Райт в беседе с журналистами.

Министр рассказал подробности переговоров с индийской стороной, в которых участвовал и глава Минфина Скотт Бессент. Оказалось, что в море сейчас находится огромное количество нефти, которая должна была разгружаться в Китае. Чтобы не ждать шесть недель в очередях к китайским портам, США предложили Индии принять этот груз раньше.

"Пусть она будет разгружена на индийских НПЗ, чтобы ослабить страх дефицита нефти, сдержать скачки цен и опасения, которые мы видим на рынке. Это просто прагматичное решение на короткий срок. Никаких изменений в политике против России", - пояснил чиновник и подчеркнул, что это техническое решение.

Риторика Трампа

Ранее УНИАН писал, что Трамп назвал резкий рост цен на нефть "небольшой ценой" за устранение ядерной угрозы со стороны Ирана и обеспечение мировой безопасности. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке стоимость топлива превысила 100 долларов за баррель, что стало самым высоким скачком с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Американский лидер убежден, что подорожание является временным явлением, и цены быстро упадут сразу после завершения "военной операции".

Добавим, что иностранное издание провело параллели между войной Дональда Трампа в Иране и полномасштабным вторжением Владимира Путина в Украину. Аналитики указывают на схожую риторику лидеров: оба называют боевые действия не "войной", а "операцией" и призывают солдат противника сложить оружие, обещая быструю победу. Эксперты предупреждают, что надежды на короткий конфликт часто не оправдываются, особенно когда политические цели остаются нечеткими или предполагают смену режима.

