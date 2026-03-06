США временно разрешили Индии покупать российскую нефть на фоне войны в Иране

Скотт Бессент отметил, что Индия является важным партнером США.

Министерство финансов США временно разрешило нефтеперерабатывающим заводам Индии покупать российскую нефть. Данная мера будет действовать лишь 30 дней, сообщил глава американского финансового ведомства Скотт Бессент в соцсети Х.

"Энергетическая программа президента Трампа (президента США Дональда Трампа, - УНИАН) привела к тому, что добыча нефти и газа достигла самого высокого уровня за всю историю. Чтобы нефть продолжала поступать на мировой рынок, Министерство финансов США выдало временное 30-дневное разрешение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим заводам закупать российскую нефть", - говорится в сообщении.

По словам Бессента, эта краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку разрешает только сделки с нефтью, которая уже находится в море.

"Индия является важным партнером США, и мы полностью ожидаем, что Нью-Дели увеличит закупки американской нефти. Эта временная мера ослабит давление, вызванное попыткой Ирана взять в заложники мировую энергетику", - подытожил министр финансов США.

Война в Иране и ее влияние на рынок нефти - последние новости

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке поставки через Ормузский пролив почти полностью прекратились, что вызвало беспокойство стран-импортеров нефти, в том числе Индии. Нью-Дели рассматривал варианты, которые включали обращение к России для поставок "черного золота".

5 марта стало известно, что Индия готова наращивать закупки российской нефти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ожидается, что два танкера, которые перевозят около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, на этой неделе разгрузятся в индийских портах, хотя изначально они направлялись в Восточную Азию.

В то же время в США заявили, что хотят, чтобы Китай сократил закупки нефти у России и заменил ее американской.

