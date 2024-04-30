Bloomberg раскрыло хитрость Москвы для торговли нефтью: что придумали в России

США ввели санкции против "Совкомфлота" и ввели в список некоторые его суда

Российская государственная танкерная компания переименовала некоторые свои суда в честь городов страны после введения санкций со стороны США.

Издание Bloomberg пишет, что под западные санкции уже попал 21 танкер ПАО "Совкомфлот". Танкеры сменили флаг на российский с габонского - шаг, который даст России больше уверенности в том, как она сможет их использовать.

Находясь под западными санкциями, Россия не только собрала теневой флот судов для транспортировки своей нефти, но и в значительной степени полагалась на гигантский танкерный флот "Совкомфлота" для обеспечения транспортировки нефти. Компания остается крупнейшим в мире владельцем танкеров класса "Афрамакс", каждый из которых способен перевозить около 700 тысяч баррелей нефти.

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По данным Bloomberg, на данный момент по меньшей мере четыре танкера сменили названия:

Танкеры часто меняют названия после введения санкций, чтобы дистанцироваться от списков в санкционных базах данных, хотя их по-прежнему можно идентифицировать по уникальным и неизменным номерам, зарегистрированным в Международной морской организации.

Экспорт нефти РФ - последние новости

В марте стало известно, что Китай импортирует рекордное количество российской нефти. Азиатская страна получала около 1,7 млн баррелей российской нефти в день.

Пекин, как и Индия, выступает последовательным покупателем российской нефти с самого начала полномасштабной войны.

Издание Reuters сообщило, что Индия снова начала принимать российские танкеры с нефтью после кратковременной остановки.

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