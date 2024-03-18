Пекин выступает последовательным покупателем российской нефти с самого начала полномасштабной войны.

Китай находится на пути к импорту в этом месяце рекордного количества российской нефти благодаря резкому увеличению импорта нефти сорта "Сокол". Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщает Bloomberg.

В марте азиатская страна готова получать около 1,7 млн баррелей российской нефти в день. Объемы поступлений нефти "Сокол" увеличатся втрое по сравнению с февралем – до рекордного показателя в 379 тыс баррелей в день.

Кроме "Сокола", Китай в этом месяце будет активно закупать ESPO – сибирскую нефть, поставляемую по трубопроводу "Восточная Сибирь – Тихий океан". По оценкам, этот показатель должен составлять 882 тыс баррелей в день, что станет рекордом с января прошлого года.

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Bloomberg напоминает, что КНР активно закупала российскую нефть с самого начала полномасштабной войны. Сейчас в Пекине воспользовались снижением цен на "Сокол", что произошло из-за опасений Индией американских санкций.

Трейдеры не уверены, что все грузы "Сокола" попадут к покупателям или будут выгружены на таможенный склад. Это обусловлено колебаниями китайских банков относительно торговли с Россией на фоне новых "танкерных" санкций.

Поставки "Сокола" – что надо знать

В конце прошлого года стало известно, что Нью-Дели прекратил прием российской нефти после санкций США, направленных против танкеров. На тот момент суда с примерно 5 млн баррелей российской сырой нефти сорта "Сокол" стояли в нейтральных водах у индийского побережья.

Впоследствии ситуация начала меняться: в феврале стало известно, что Индия возобновила импорт "Сокола".

Также в прошлом месяце сообщалось, что в Москве получили беспрецедентный доход от нефтяного экспорта. Свою роль в этом сыграли США, которые закупали в Индии нефтепродукты, изготовленные из российского сырья.

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