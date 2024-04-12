Защитники окружающей среды бьют тревогу из-за судна, транспортирующего российскую нефть.

"Нефть подпитывает войну". Таким лозунгом экоактивисты разрисовали танкер, принадлежащий Эстонии и располагающийся в Балтийском море. По словам защитников окружающей среды, танкер поставлял бункерное топливо для судов, которые перевозили российскую нефть, что представляет опасность для окружающей среды и "разжигает конфликт", информирует Reuters.

Отмечается, что судно, которое стоит в международных водах у шведского острова Готланд, обеспечивало топливом более 50 нефтяных танкеров, которые направлялись в российские порты или из них за последние два месяца. Организация Greenpeace выразила обеспокоенность тем, что любая авария или разлив с зарегистрированного на Кипре танкера может вызвать экологическую катастрофу в хрупкой экосистеме Балтийского моря.

"Zircone является частью флота, которым управляет Fast Bunkering, которая, в свою очередь, принадлежит зарегистрированной в Эстонии Baltic Sea Bunkering OU, свидетельствуют реестры компаний Латвии и Эстонии. Компания Fast Bunkering заявила, что предоставляет услуги только судам, принадлежащим европейским компаниям, и что она придерживается всех действующих санкций и ограничений", - говорится в материале.

Авторы отмечают, что "теневой", или "серый" флот представляет собой ряд кораблей, которые продолжают работать в международных водах, транспортируя нефть из России, Ирана и других стран, на которые введены санкции, несмотря на то, что сертификаторы и производители двигателей больше не ручаются за их мореходность. При этом в Greenpeace утверждают, что Zircone месяцами "продавал топливо теневому флоту". В компании это отрицают.

"Я могу вас заверить, что эти заявления не соответствуют действительности, и мы не бункеруем так называемый серый флот", - сказал генеральный директор Fast Bunkering Алексей Волков.

СМИ уточняет, что западные санкции, введенные после вторжения России в Украину, не запрещают поставки судового топлива, которое танкеры используют для питания собственных двигателей при транспортировке нефти клиентам.

"Мы не используем судовое топливо российского производства, большинство судового топлива, которое мы используем, европейского происхождения", - подчеркнул Волков.

Экспорт нефти РФ - последние новости

В марте стало известно, что Китай импортирует рекордное количество российской нефти. По данным аналитической компании Kpler, в прошлом месяце азиатская страна получала около 1,7 млн баррелей российской нефти в день.

Пекин выступает последовательным покупателем российской нефти с самого начала полномасштабной войны.

Вас также могут заинтересовать новости: