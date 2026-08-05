Атака РФ на Киевскую область: на железнодорожной платформе погибло восемь человек

Во время массированной атаки РФ приостанавливали движение поездов и эвакуировали пассажиров.

В Броварском районе Киевской области обнаружили тела погибших людей на железнодорожной платформе после массированной атаки российских захватчиков. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram.

В частности, после ужасающей ночной атаки на логистическую инфраструктуру в Киевской области продолжается работа оперативных служб и восстановительные работы в Броварском районе, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

"По оперативной информации, есть погибшие, которых обнаружили на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров", - отмечается в сообщении.

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Как пояснили железнодорожники, во время массированной комбинированной атаки российских оккупантов движение поездов и работа станций приостанавливались, персонал станций и пассажиры поездов эвакуировались.

"Продолжаем работать в особом режиме в периоды массированных атак и приносим извинения за возможные сбои в расписании", - говорится в сообщении.

Обновлено в 09:46. Как сообщил глава Броварской районной государственной администрации Виталий Бигун в эфире марафона "Единые новости", ночью на станции "Квитневая" люди не успели сесть на свой поезд из-за его задержки во время российской атаки.

"На данный момент известно о восьми погибших", - подчеркнул Бигун.

Он отметил, что ночью враг наносил удары по гражданской инфраструктуре. Речь идет о примерно пяти локациях, где располагались объекты с продуктами питания логистических компаний.

Также он сообщил, что серьезно пострадали многие жилые дома. Масштабы и степень повреждений устанавливаются.

"Известно о восьми погибших, трое находятся в критическом состоянии, и около 12 человек сейчас находятся в больнице, где им оказывается неотложная медицинская помощь", - сообщил он.

Обстрел Киевской области 5 августа - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область, в результате чего погибли 14 человек, еще более 20 человек получили ранения.

"К сожалению, российский удар унес жизни 14 мирных жителей. Больше всего жертв - в Броварском районе, где погибли девять человек. В Бучанском районе враг убил еще четырех мирных жителей. Еще один человек погиб в Фастовском районе. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - заявил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

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