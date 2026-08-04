Цель России – уничтожить систему водоснабжения Украины, – Шмыгаль

Атаки на инфраструктуру будут определять исход войны, заявляет чиновник.

Новой целью российских оккупантов стало прицельное уничтожение украинских систем водоснабжения, заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в интервью Politico.

"Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас был газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше трех дней трудно", – сказал Шмыгаль.

Украина отвечает на российскую агрессию кампанией ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам на большие расстояния. В результате около 40% основных нефтеперерабатывающих мощностей Кремля выведены из строя, что привело к дефициту топлива по всей России.

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По словам Шмыгаля, Киев надеется, что его удары, а также санкции союзников заставят кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить войну этой осенью. Если это не удастся, Украине грозит повторение прошлой зимы с постоянными атаками оккупантов на энергетическую инфраструктуру.

Состояние энергосистемы Украины

До 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на востоке, Украина производила 54,5 гигаватт электроэнергии. Полномасштабное вторжение сократило эту мощность до 32 ГВт. В этом году, после зимних атак РФ, производство электроэнергии в Украине составило лишь около 12 ГВт, что привело к дефициту в 6 ГВт. Это вынуждает проводить плановые отключения по всей стране, отмечает Шмыгаль.

"Россия уничтожила или повредила более 80% украинских электрогенерирующих мощностей", – говорит министр.

Украина строит защитные укрытия для объектов хранения электроэнергии, воды и газа с целью их защиты от российских атак. Кроме того, устанавливаются модульные котлы и электрогенераторы, меньшие по размеру и расположенные более диверсифицированно, чем традиционные электростанции, что затрудняет их поражение противником.

Однако Украине нужны средства от западных партнеров для повышения своей энергетической устойчивости, говорит Шмыгаль. Он называет сумму в 500 миллионов евро до зимы. Киеву также требуется около 400 миллионов евро, чтобы помочь государственной газовой компании "Нафтогаз" оправиться от российских атак, и Киев надеется получить поддержку Канады, сообщает Шмыгаль. Однако министр энергетики уверен, что Украина переживет эту зиму, поскольку будет к ней готова.

Подготовка к отопительному сезону – последние новости

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, Украина не готова к быстрому восстановлению энергосистемы в случае серьезных атак россиян на энергетику зимой.

По оценкам западных аналитиков, Украину ждет самая сложная зима с начала войны. Так, бывший посол США в НАТО Курт Волкер считает, что российский лидер Владимир Путин, несомненно, попытается использовать зиму, чтобы окончательно сломить Украину, лишив страну электро- и теплоснабжения.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий также отметил, что незаполненная потребность энергетической отрасли в преддверии зимы составляет около 650 млн евро.

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