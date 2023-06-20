Заправляясь горючим от Орлен на любом АЗК SOCAR, пользователи могут быть уверены в его исключительном качестве.

Компания SOCAR Energy Ukraine обеспечивает потребителей высококачественным горючим от проверенных мировых производителей. Один из таких - польский концерн Орлен, в собственность которого входит нефтеперерабатывающий завод Майжейкю Нефть в Латвии. Именно он занимается добычей, переработкой и реализацией нефтепродуктов по всей Европе, включая Украину. Заправляясь горючим от Орлен на любом АЗК SOCAR, пользователи могут быть уверены в его исключительном качестве.

Что может дать полную гарантию того, что ваше транспортное средство получит на заправке только самое лучшее топливо? В случае с Орленом - многоэтапный процесс проверки качества, который заключается в следующем:

1. Наличие паспорта с данными сертификации, выданного литовским заводом-изготовителем. Документ на топливо оформляют только после того, как компетентные лаборатории выдадут положительные результаты проверки.

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2. Надежная транспортировка к оптовому покупателю. Каждый отдельный тип бензина загружается в железнодорожные цистерны, после чего продукция пломбируется. Перевозка в Украину осуществляется железной дорогой.

3. Подготовка к дополнительной проверке в Украине. На этом этапе происходит обследование пломбирования на целостность. Далее из каждой цистерны берется образец-проба горючего. Материал перевозится автомобильными цистернами в АЗК с целью лабораторной проверки на предмет наличия посторонних примесей. Каждая автоцистерна имеет оснащение датчиками GPS и заблаговременно проходит обследование на чистоту.

4. Дополнительная проверка на АЗК. Цель процесса - выявить в горючем примеси в виде посторонней жидкости, загрязнения и тому подобное. Определяется степень прозрачности, плотности горючего, его температура и цвет. Еще раз отбираются образцы для контрольной пробы, которые будут храниться в течение 10 дней.

5. Ежедневный контроль. Он осуществляется на АЗК персоналом, который проверяет состояние резервуаров и их герметичность. Также определяется наличие воды в бензине. При этом стоит отметить, что никакого процентного показателя допустимых примесей в данном сегменте не предвидится.

6. Текущий контроль. Он проводится периодически администрацией SOCAR, с привлечением услуг независимых лабораторий.

Все процессы по переливу и сливу горючего на АЗК происходят с использованием фильтров - во избежание разного рода загрязнений горючего. В случае повреждения или выхода из строя оборудования его срочно ремонтируют или заменяют на новое.

Кроме того, каждый посетитель также может присоединиться к контролю качества топлива от Орлен. На каждой заправке обязательно есть уголок потребителя, где есть все необходимые сертификаты, документы и разрешения в свободном доступе. По собственному желанию потребитель также может заказать лабораторное исследование образцов горючего. Оплачивает услугу в таком случае отправитель.

Другие преимущества бензина от Орлен

Главный акцент при определении качества делается на наличии не более, чем 1% бензола в топливе. Таким образом производителю удается значительно снизить уровень токсичности бензина и продуктов его сгорания. К другим, не менее важным преимуществам использования этого вида горючего, можно отнести следующее:

безопасное функционирование двигателей транспортных средств;

низкий уровень вибраций и шума в процессе эксплуатации машины;

надежная работа топливного оснащения и улучшение его эксплуатационных характеристик;

экономия затрат на техобслуживание авто.

Многоэтапный процесс проверки качества продукции от этой компании позволяет украинским пользователям быть уверенными в том, что горючее с завода Майжейкю Нефть в полной мере отвечает всем требованиям Европейского Союза.