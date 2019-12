Строительная группа "Синергия" стала самым надежным застройщиком в Киевской области, получив премию "Девелопер года" в пригороде столицы

Международное профессиональное жюри особо отметило "Синергию" как надежного застройщика пригорода столицы.

В 2019 году Строительная Группа "Синергия" стала лидером в Киевской области по количеству сданных в эксплуатацию квадратных метров: более 65 тыс. кв. метров жилья, 1073 квартиры в 7-ми домах в жилых комплексах комфорт-класса — Green Side и City Park.

В Киеве 26 ноября в отеле "InterContinental" прошел V международный форум "THE EE REAL ESTATE FORUM", в рамках которого организаторы мероприятия URE Club и Europaproperty.com ежегодно отмечают достижения игроков рынка недвижимости премией "EE Real Estate Awards".

В этом году победу в главной номинации премии — "Developer of the Year. Kyiv region" (“Девелопер года Киевской области“) одержала Строительная Группа "Синергия".

Международное профессиональное жюри особо отметило "Синергию" как надежного застройщика пригорода столицы. При оценке учитывался главный критерий надежности — количество законченных строек и сданных объектов.

К укреплению позиции группы «Синергия» привел анализ потребностей клиентов, опыт предыдущих объектов и тренды развития украинского и европейского рынка недвижимости.

Застройщик строит жилые кварталы в соответствии со всеми стандартами Синергии: яркие фасады, функциональные планировки, светлые и просторные подъезды, бесшумные лифты и двор-парк с ландшафтным дизайном.

Важным фактором высокой оценки компании назвали прозрачность и открытость девелопера на всех этапах от создания концепции до эффективной эксплуатации зданий. Застройщик имеет всю необходимую разрешительную и проектную документацию в соответствии с законодательством и открытый доступ к актуальной информации о деятельности компании. Более того, девелопер практикует открытые встречи с инвесторами, привлекая их к обсуждению и контролю над созданием будущего жилого пространства. Таким образом, отношения застройщик-инвестор становятся уже социальной площадкой для приятной и комфортной жизни.

Генеральный директор компании Игорь Оверко поблагодарил URE Club и Europaproperty.com за организацию международного форума "THE EE REAL ESTATE FORUM", а победу группы объяснил правильно выбранным вектором развития.

"С момента основания в 2011 году Синергия прошла путь от компании, продающей квадратные метры, к девелоперу, который преобразует современное жилое пространство. Мы создаем безопасные и комфортные районы Синергии с технологическими решениями, яркой архитектурой и заботой о людях", - заявил Игорь Оверко.

"Международное признание достижений Строительной Группы "Синергия" в рамках ежегодной премии "EE Real Estate Awards" и победа в номинации "Developer of the Year in Kyiv region" еще раз подчеркивает, что наша компания выбрала правильный вектор развития. Мы и дальше будем много работать и развиваться, чтобы создавать жилые кварталы Синергии, которые закладывают основу для нового уровня жизни.", - добавил гендиректор Синергии.