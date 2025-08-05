Наибольшим спросом в нашей стране пользуются бензиновые авто.

В июле машины с традиционными двигателями охватили около 54% рынка новых легковых авто. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".

Наибольшим спросом в нашей стране пользуются бензиновые авто, которым принадлежит 35,1% июльских продаж новых автомобилей (в июле прошлого года этот показатель составлял 37,6%).

Существенный рост продемонстрировал сегмент электрических авто - с 15,3% до 24,7%. Доля гибридов практически не претерпела изменений и составляет 21,2%, тогда как доля дизельных автомобилей упала с 25,5% до 18,7%.

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На автомобили с ГБО в июле приходилось менее 1% продаж новых машин.

Самыми популярными моделями оказались:

в сегменте бензиновых авто - Hyundai Tucson;

в сегменте электромобилей - BYD Song Plus;

в сегменте гибридных - Toyota RAV4;

в сегменте дизельных - Renault Duster;

в сегменте авто с ГБО - Hyundai Tucson.

Автомобильный рынок - последние новости

Недавно пользовательница Reddit раскритиковала неназванный электромобиль, владелицей которого она стала. По ее словам, автомобиль является "неудобным" и "непрактичным". Одна из самых больших проблем была связана с зарядкой авто, которая оказалась слишком долгой. Из-за этого пользовательница нередко опаздывала на встречи.

Также напомним, что ранее специалисты Top Speed обнародовали список из десяти очень надежных немецких авто с пробегом, которые лучше своих конкурентов. Особое внимание специалисты советуют обратить на модель BMW 4 Series 2022 года, которая, по их словам, отличается отличной динамикой и приятной управляемостью.

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