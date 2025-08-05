Вызовет осадки атмосферный фронт, который зайдет в нашу страну с запада.

В течение недели большую часть времени на погоду в Украине будет влиять поле повышенного давления. В то же время в среду, 6 августа, с запада будет проходить атмосферный фронт. Температура существенно не изменится. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

По словам синоптиков, в Украине ожидается разная по датам погода. В частности, 5 августа давление будет расти, поэтому спокойную погоду без осадков будет предопределять поле повышенного давления.

6 августа через Украину с запада на восток будет перемещаться атмосферный фронт. Он вызовет колебания давления и влажности. Кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в западных и Винницкой областях, а днем и в большинстве северных и центральных областей.

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7 августа его влияние этого фронта будет ощущаться ночью в северных и центральных, а днем на востоке Украины.

Температура не претерпит ощутимых изменений. 5 августа в южной части +30°...+34°, в среду местами сильная жара +35°...+37°. На остальной территории ночью +24°...+29°.

6 августа в западных областях +20°...+25°. В четверг температура ночью +11°...+16°, днем +22°...+27°, на юге и юго-востоке страны ночью +16°...+21°, днем +28°...+33°.

Погода сегодня - прогноз на 5 августа

Во вторник в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура на юге 30°...+34°. На остальной территории +24°...+29°. В Карпатах пройдет небольшой дождь, а темпеература будет +18°...+23°.

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