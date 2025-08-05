Издание пишет, что в течение следующего года наращивание использования беспилотников средней дальности поставит под угрозу логистику, артиллерию и военные сосредоточения в 60 км и более от линии фронта.

Артиллерия украинского командира с позывным "Картель" покрывает часть украинского фронта в Запорожье, а он управляет своим орудием из дома в 8 км от линии соприкосновения. Об этом пишет The Economist.

Отмечается, что его команда из 128-й горно-штурмовой бригады наблюдает за сельскохозяйственными угодьями с помощью разведывательных беспилотников, и "Картель" отдает приказы наносить удары при обнаружении цели. До января они были расквартированы ближе к линии фронта, но вражеская артиллерия вынудила его продвинуться глубже на контролируемую Украиной территорию. Теперь же, из-за обилия вражеских беспилотников, зона поражения расширилась, поэтому они решили "уходить под землю" и строят бункер.

"Ежедневно идут бои вдоль Запорожского фронта, но войска не видят здесь подготовки к какому-либо крупному российскому наступлению. Что касается боеприпасов, то, в отличие от предыдущих периодов, украинские солдаты не жалуются на нехватку артиллерийских снарядов. Однако характер войны меняется, и украинские силы готовятся к ней. Увеличивающаяся глубина зоны поражения - территория до 15 км по обе стороны от линии фронта, где беспилотники делают передвижение крайне опасным, - ещё больше усложняет операции", - сказано в статье.

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Издание пишет, что в течение следующего года наращивание использования беспилотников средней дальности поставит под угрозу логистику, артиллерию и военные сосредоточения в 60 км и более от линии фронта. Беспилотники средней дальности заполнят пробел между дальнобойными, которые Украина использует для глубоких ударов, а Россия - для ударов по украинским городам, и ближними, используемыми на фронте. Журналисты пишут:

"Быть замеченным в пределах 2 км от линии фронта равносильно смертному приговору. Риск уменьшается с расстоянием: у небольших дронов-камикадзе ограниченное время полета, и чем дальше они летят, тем больше вероятность, что их собьют или поймают".

Отмечается, что бои на центральной части Запорожского фронта стали бессистемными. Российские войска в последние несколько дней продвинулись в районе Каменского на западе. На востоке они стремятся окружить Гуляполье, важный логистический узел. Руслан Мыкула, соучредитель Deep State, утверждает, что цель России - продвинуться на север и захватить территорию до реки Конка. По его словам, у россиян не хватает живой силы для такого наступления.

По словам украинских солдат, вдоль линии фронта небольшие группы плохо обученных и плохо оснащённых российских солдат отправляются на самоубийственные задания по захвату позиций. Хорошо подготовленные солдаты следуют за ними только в случае успеха.

Владислав Пинчук, командир артиллерийского подразделения 241-й бригады, сказал, что в последние несколько недель он заметил растущее нежелание россиян выполнять приказы.

Перехваты показывают, что солдаты не открыто игнорируют приказы, которые считают самоубийственными, а скорее тянут время и придумывают оправдания, чтобы уклониться от них.

Военный из подразделения беспилотников "Тайфун" с позывным "Тофу" наблюдал за испытаниями четырёх беспилотников средней дальности Shersh. Размах их крыльев составляет 3,5 метра, а грузоподъёмность - 8 кг. По словам Тофу, эти беспилотники предназначены для поражения "крупных, очень важных целей". Он утверждает, что одного удара достаточно, чтобы остановить поезд, не говоря уже о танке. Сейчас они в основном используются для уничтожения российской артиллерии. Цели этого типа обычно находятся на расстоянии 50-60 км, но могут летать и дальше. Это означает, что экипаж может действовать из глубины безопасной украинской территории, а не вблизи фронта.

Отмечается, что Shersh летает высоко, чтобы уклоняться от систем радиоэлектронной борьбы. Он резко снижается для поражения цели, а не снижается постепенно, а система захвата цели исключает возможность глушения в момент её захода на посадку.

Но у россиян, говорит Тофу, есть аналог - "Молния". Он летает очень низко, а его качество и точность уступают Shersh, но у них их больше. В отличие от дешёвых дронов-камикадзе малой дальности, Shersh стоит около 7000 евро, что в семь раз дороже "Молнии". Журналисты добавили:

"Обе стороны спешат разработать сложную систему наведения на основе искусственного интеллекта для своих дронов средней дальности. В течение следующего года они могут снова преобразить поле боя".

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" рассказал, что российские оккупационные войска увеличивают активность вдоль всей границы Харьковской области.

Он отметил, что недавно подразделения Сил обороны Украины предотвратили продвижение противника со стороны государственной границы в районе Гоптовки Харьковской области.

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