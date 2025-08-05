Как разъяснили в Минобороны, "мультикам" - это дополнительный вариант, а не замена "пикселю".

В июне утвердили образцы нового маскировочного рисунка для вещевого имущества военных - ММ-25 - "мультикам". Этот камуфляж будет дополнять камуфляж ММ-14, известный как "пиксель". Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.

В частности, "пиксель" остается, но появляется дополнительный вариант камуфляжа.

"Еще в июне 2025 года Минобороны, по запросу Главнокомандующего ВСУ и обращениями военных, утвердило образцы нового рисунка для вещевого имущества - ММ-25. Уже объявлена закупка пробных партий в новом камуфляже - по 20 тысяч единиц", - отмечается в сообщении.

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Как разъяснили в Минобороны, это дополнительный вариант, а не замена ММ-14.

"Центральное управление развития материального обеспечения обновило Техническую спецификацию. Производители уже знакомятся с новыми стандартами", - говорится в сообщении.

Переход на "мультикам"

Как сообщал УНИАН, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что на сегодня уже 30% украинских военных одеты в камуфляж "мультикам" и переход на него может занять менее двух лет. Базовая причина перехода на маскировочный рисунок ММ-25 - маскировка военнослужащих. Сейчас на линии фронта многие военнослужащие используют "мультикам" параллельно с "пикселем".

Как отмечает Тимочко, форма, ее цвет, и это уже доказано неоднократно, влияет на ход боя, на сохранение личного состава. "Мультикам" и его варианты сегодня уже пытаются использовать массово и россияне, потому что их болотный камуфляж подходит в России, но является демаскирующим в Украине, ведь у нас другой ландшафт, другие цвета растительности в разные периоды.

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