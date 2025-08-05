Враг понес астрономические потери за два летних месяца активного наступления в Донецкой области.

Российские захватчики продолжают летнее наступление на востоке Украины, но с учетом значительных потерь в рядах врага, говорить о каких-то российских успехах на фронте нельзя, заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта".

"Выглядит так, что они не получили тех результатов, которые они хотели получить. Они ударились головой о стенку в Покровском регионе", - отметил Нарожный в эфире на "Радио NV".

Эксперт отметил, что Силы обороны Украины, и в частности, морская пехота, удерживают оборону.

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"Сказать, что мы сейчас сможем контратаковать, очень трудно. Я думаю, эти успехи имеют тактическое значение. Самая большая опасность, которая есть - это к востоку от Покровска, где уже можно говорить о каком-то полуокружении. Если там будет возможность контратаковать и отбросят эти войска - это значительно обезопасит весь этот участок фронта", - добавил Нарожный.

Он подчеркивает, что Покровск для Сил обороны Украины стратегически очень важен, потому что потеря этого города для Украины означает значительное ухудшение логистики на Славянско-краматорской агломерации.

"И там ситуация довольно тяжелая. Там идут бои в Часовом Яру. А за Часовым Яром у нас дальше Константиновка. Это довольно большой населенный пункт. Но, в целом, если оценивать ситуацию на Донбассе - за два месяца и, за те ресурсы, которые враг там положил, а там также речь идет об астрономических потерях врага, - они не достигли каких-то там значительных успехов", - подчеркнул Нарожный.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 4 августа пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Красная Калина" Национальной гвардии Украины Максим Бакулин отметил, что российские оккупанты неохотно вступают в прямое столкновение с Силами обороны Украины на Покровском направлении, потому что они знают, что проигрывают.

В частности, захватчики избегают открытого боя с Силами обороны в районе Покровска, поскольку несут значительные потери, а темпы пополнения личного состава в оккупационной армии низкие.

Также мы рассказывали, что россияне существенно увеличивают активность на Харьковщине. "Не совсем понятно, то ли они щупают ЛБЗ, то ли пытаются прорываться с разных участков и потом везде развивать успех", - рассказал военный.

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