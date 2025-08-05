Путин не проявляет никаких признаков готовности к уступкам.

Следующая неделя может стать поворотным моментом в войне между Россией и Украиной, поскольку приближается срок, установленный президентом США Дональдом Трампом Кремлю для заключения мирного соглашения. Хотя, как пишет Associated Press, не исключено, что "дедлайн" Трампа может пройти тихо и без последствий.

Как отмечает издание, пока что обещания, угрозы и уговоры Трампа не смогли изменить позицию Кремля, и дипломатический тупик сохраняется. Тем временем Украина теряет всё больше территорий на линии фронта, хотя признаков надвигающегося краха её обороны не наблюдается.

При этом и сам Трамп не уверен, что санкции сработают. Ранее он заявил, что Россия доказала, что "довольно хорошо умеет избегать санкций". Сам же Кремль утверждает, что международные санкции, введённые после вторжения в Украину, оказали ограниченное воздействие.

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"Комментарии Трампа, по-видимому, сигнализируют о том, что он не слишком надеется на то, что санкции вынудят Путина к действию. Вторичные санкции также осложняют отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которых обвиняют в финансировании военных усилий России за счёт покупки её нефти", - пишет AP.

При этом высокопоставленные американские чиновники предупреждают, что США могут выйти из конфликта, если мирные переговоры не увенчаются успехом, отмечает издание.

Сам Путин не проявляет никаких признаков готовности к уступкам, и дипломатическая атмосфера накаляется по мере приближения крайнего срока, установленного Трампом.

Так, в прошлую пятницу Путин объявил о поступлении на вооружение новой российской гиперзвуковой ракеты "Орешник". Кроме того, один из ближайших соратников Путина Дмитрий Медведев, предупредил, что война в Украине может подтолкнуть Россию и США к вооружённому конфликту.

"Путин повторял одно и то же послание на протяжении всей войны: он примет урегулирование только на своих условиях и будет продолжать сражаться до тех пор, пока условия не будут выполнены", - отмечается в статье.

Санкции против РФ

Напомним, уже 8 августа истекает срок действия ультиматума президента США Дональда Трампа, который он выдвинул Москве. Если Кремль не согласится на прекращение войны, Трамп пообещал установить 100% пошлины на импорт из любых стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

При этом, как отмечают эксперты, если Трамп хочет прекратить войну в ближайшее время, вероятно, понадобятся дополнительные санкции. Согласно нашим последним исследованиям, при нынешнем уровне санкций и интенсивности боевых действий Россия, вероятно, сможет поддерживать свои военные усилия в течение как минимум следующих трех лет.

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