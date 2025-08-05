Продать доллар можно в среднем по курсу 41,45 грн, евро - 47,85 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 5 августа, остался на уровне 42,00 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 8 копеек и составляет 48,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,85 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,50 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,34 грн/евро, а курс продажи - 48,12 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 5 августа, составляет 114 155 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 768 360 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 5 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 3 копейки.

По отношению к евро гривна значительно ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,35 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 71 копейку.

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