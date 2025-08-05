Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 5 августа, остался на уровне 42,00 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 8 копеек и составляет 48,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,85 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,50 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,34 грн/евро, а курс продажи - 48,12 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 5 августа, составляет 114 155 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 768 360 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил 5 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 3 копейки.
По отношению к евро гривна значительно ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,35 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 71 копейку.