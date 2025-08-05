Сезон персиков в Украине стартовал с заоблачных цен: почему фрукты такие дорогие

Отмечается, что укринские персики в дефиците.

В Украине начался сезон персиков, но цена на фрукты в этом году "кусается". Основная причина подорожания – неблагоприятные погодные условия, но она не единственная.

Издание РБК-Украина пишет, что, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), персики стоят 70-120 гривень за килограмм.

По словам аналитика УКАБ Максима Гопка, с августа в Украине начали появляться фрукты из Греции и Турции, но их цена довольно-таки высокая из-за затрат на транспортировку.

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"Ожидается, что снижение стоимости будет возможно только после увеличения поставок", - объяснил эксперт.

Урожай украинских персиков пострадал из-за весенних заморозков. Только в Одесской области в начале апреля температура ночью падала до -6°C, что уничтожило местами до 90% урожая. Кроме того, дожди в период созревания "ударили" по качеству фруктов.

Директор агрофирмы "Грин Технолоджи ЛТД" в Одесской области Дмитрий Остапенко сообщил, что не только погода оказала негативное влияние, но и нехватка поддержки от государства, плохая защита садов и отсутствие эффективных инструментов компенсации ущерба.

Цены на персики в супермаркетах Украины

В АТБ фрукт можно купить по 94,95 грн/кг, но это цена со скидкой.

В Varus его продают по 109,90 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 110 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены в Украине на овощи, фрукты и ягоды за неделю изменились. Отмечается, что снизились цены на морковь. Также растут цены на огурцы.

При этом сбор голубики достиг пика, что вынуждает продавцов и дальше снижать отпускные цены, а вот цены на чеснок растут, несмотря на старт уборки.

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