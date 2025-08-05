Точной информации о численности интересных "гостей" нет.

В лесах вокруг Киева обнаружили редкую птицу - черного коршуна, который занесен в Красную книгу Украины. Об этом сообщил орнитолог Василий Костюшин, заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины, в комментарии "Телеграфу".

Этот перелетный вид, который обычно встречается в Африке и Азии, каждое лето появляется и в Украине. Птицы гнездятся в лесах, преимущественно вблизи водоемов, где находят себе пищу - падаль, мелкую рыбу и водных животных. Размах крыльев взрослого коршуна может достигать 1,5 метра, а вес - более килограмма.

Несмотря на то, что эти птицы обитают недалеко от столицы, точной информации об их численности нет. Как отмечает Костюшин, государство не ведет системного учета редких видов. Вся имеющаяся информация базируется преимущественно на энтузиазме отдельных ученых.

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По его словам, власть обращается в Институт зоологии с просьбой предоставить данные о редких видах, но откуда эти данные взять, если на исследования нет финансирования, констатирует Костюшин.

Ситуация с черным коршуном показательна: даже профильные ученые не имеют полной картины по его популяции в Украине. Это касается и многих других видов птиц, млекопитающих и беспозвоночных, которые остаются без внимания государственной экологической политики.

Новости экологии Украины

Напомним, возле Чернобыля найдена новая гнездовая территория орлана. В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали, что орнитолог Сергей Домашевский обследовал окрестности села Оташев, где ранее неоднократно наблюдали молодого орлана, который почти не боялся автомобилей и близко подпускал к себе людей. В результате после дождя удалось увидеть и взрослого орлана - великан сидел на сосне всего в четырех метрах от дороги.

Ученые предположили, что у птицы проблемы с крылом. Неподалеку от него пролетели еще два молодых орланы, что свидетельствует о возможном наличии трех "детишек". Сейчас ученые ищут гнездо в лесу.

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