Россияне потеряли по меньшей мере 334 - только убитыми.

Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины провели спецоперацию в Сумской области - зашли в тыл российских оккупантов, зачастили их позиции и закрепились там.

В Telegram Главного управления разведки отмечается, что благодаря этому было остановлено продвижение россиян, а также поставки провизии и боекомплекта их группировке войск

"Согласно радиоперехватам, солдаты армии рф, оправдываясь надуманными причинами, отказывались идти на штурм позиций в зоне ответственности "Спецподразделения Тимура". Операция проведена силами подразделений "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Paragon", "Art Division", "First Line", "Raven Group" и "6 отряд специальных действий", входящих в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины", - рассказали в ГУР.

Там также добавили, что общие потери противника: по меньшей мере 334 - убитыми, еще более 550 - ранеными. Также в ГУР показали видео с элементами операции. На них, в частности, видно:

стремительные рейды в тылу противника;

прицельная работа артиллеристов и гранатометчиков;

ликвидация оккупантов сбросами и точными прилетами FPV-дронов;

кадры ближнего стрелкового боя.

Ситуация на Сумщине - что надо знать

В середине июля российские захватчики имели продвижение в Сумской области. В частности 19 июля аналитики DeepState сообщали о захвате оккупантами села Яблоновка в Юнаковской сельской общине Сумского района Сумской области.

Однако уже в конце июля стало известно и о продвижении Сил обороны Украины. Так, по данным DeepState, украинские защитники 25 июля освободили населенный пункт Кондратьевка Сумской области.

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