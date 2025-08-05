Предварительный диагноз пациентов - острая кишечная инфекция.

В одном из лагерей отдыха во Львовской области отравились более двух десятков детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Как сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области, правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства массового отравления.

Отмечается, что 4 августа около 22:20 в полицию поступило сообщение от родителей об отравлении детей в одном из лагерей отдыха. В медицинские учреждения доставлены 24 ребенка из разных областей Украины в возрасте от 7 до 17 лет. Предварительный диагноз пациентов - острая кишечная инфекция.

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"По состоянию на 08:40 госпитализированы 24 ребенка, которые находились на отдыхе в частном детском лагере в одном из сел Стрыйского района", - рассказали в полиции.

По факту отравления открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

По данным "Суспильного", дети отравились в лагере "Friendly Camp", находящемся в пгт Славское Стрыйского района, они госпитализированы в больницы в Стрые, Дрогобыче и Сколе.

Массовое отравление во львовском ресторане "Китайский привет"

16 июля стало известно о массовом отравлении посетителей львовского ресторана "Китайский привет" Миши Кацурина в день его открытия. После посещения заведения в больницы попали почти 80 человек, среди которых - десять детей и две беременные. У 25 гостей и работника ресторана обнаружена бактерия Salmonella enteriditis. В Госпотребслужбе заявили, что в ресторане выявили многочисленные нарушения санитарных правил - инвентарь кондитерского цеха мылся вместе с инвентарем мясного и овощного цехов, неправильное хранение кухонного инвентаря и продуктов, отсутствуют журналы, которые бы засвидетельствовали контроль температурных режимов хранения продуктов и тому подобное.

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