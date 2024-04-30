Американский Минфин временно разрешил операции с рядом банков РФ.

Министерство финансов США разрешило осуществлять операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики. Речь идет о "ВТБ", "Центробанке", "Сбербанке" и "Альфа-банке". Об этом говорится в лицензии, выданной американским министерством.

Лицензия Минфина упоминает также банки "Открытие", "Совкомбанк", "Росбанк", "ВЭБ.РФ", "Банк Зенит" и "Банк Санкт-Петербург". Запрет на операции снят до 1 ноября 2024 года, однако возможно продление разрешения.

Связанными с энергетикой будут считать трансакции, которые касаются таких вопросов как добыча, производство, переработка, сжижение, транспортировка или покупка нефти и других энергоресурсов, включая сжиженный природный газ, древесину, уголь и уран.

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Согласно лицензии, разрешаются трансакции с банками РФ, связанными с производством, поставкой или обменом энергией с помощью любых способов.

Соединенные Штаты начали вводить санкции против банков РФ с позапрошлого года – после того, как Россия начала полномасштабные военные действия против Украины.

Российские банки – что еще интересного

Напомним, ранее в Организации Объединенных Наций подтвердили, что открыли счет в российском банке из-за того, что ограничения со стороны Запада затруднили использование обычных платежных каналов.

А в прошлом году один из крупнейших банков РФ – "ВТБ" – сообщил о беспрецедентном в своей истории убытке из-за введения санкций. Чистый убыток тогда составил почти 760 млрд рублей (около 9,57 млрд долларов).

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