Если клиент выедет за границу, к нему появятся дополнительные вопросы

Кремль намерен отслеживать пребывание своих граждан за рубежом и блокировать им счета в российских банках. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные источников.

Утверждается, что Министерство финансов России подготовило проект постановления, которым банки и другие финорганизации будут обязаны отслеживать пребывание своих клиентов-физлиц за рубежом и требовать у них информацию об их налоговом резидентстве.

Предполагается, что банки будут выявлять длительное нахождение своих клиентов за рубежом через функцию геолокации в мобильном приложении банка или личном кабинете на сайте. Если окажется, что клиент находится за пределами РФ более полугода, к нему появятся вопросы.

Видео дня

Отмечается, что российские банки уже и так обязаны прекращать обслуживание клиентов, которые отказываются предоставлять данные о своем налоговом резиденстве, или дают ложную информацию. Теперь же банки будут еще и проверять, кто из клиентов мог стать налоговым резидентом другой страны.

Еще летом российские власти подняли налоги для своих граждан, которые работают из-за рубежа по удаленке. Вероятно, новые требования к банкам – это попытка усилить контроль за такими налогоплательщиками.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, Совет Федерации – верхняя палата российского парламента – одобрила закон, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности преступников, подписавших контракт с Вооруженными силами РФ. Отмечается, что для освобождения от ответственности и погашения судимости достаточно уцелеть на войне и демобилизоваться.

Также мы рассказывали, что жители Москвы призывного возраста, вероятно, вскоре станут невыездными. В российской столице уже этой весной призывникам могут запретить выезд из страны. Скорее всего, новый механизм ограничений коснется и мобилизованных.

Вас также могут заинтересовать новости: